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香港房價料漲一成 成交量攀十年高

香港新聞組╱香港31日電
2021年整體樓市出現顯著反彈，二手樓市全年升4.73%，大幅跑贏股市，市場預期香港2022年全年可達1.9萬宗買賣登記，有望創十年新高。圖為高樓林立的維港兩岸。(中新社資料照片)
2021年整體樓市出現顯著反彈，二手樓市全年升4.73%，大幅跑贏股市，市場預期香港2022年全年可達1.9萬宗買賣登記，有望創十年新高。圖為高樓林立的維港兩岸。(中新社資料照片)

香港過去一年以來整體房市表現反覆，2021年7月衝破歷史高位，隨後一路掉頭向下；展望金虎年，許多地產界人士都認為，香港房價仍然有機會上升5％-10%；市場也預期全年可達1.9萬宗買賣登記，有望創十年新高。

根據香港01報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，即使美國2022年進入升息周期，香港未必跟隨，預期香港將繼續維持低息環境。隨著疫情穩定，通關有望，陳永傑預料今年上半年私人住宅房價升幅可超過6%。

至於成交量方面，陳永傑認為，一手發展商繼續把握剛需市場，積極推售項目，預料2022年一手成交宗數有望達2萬宗，成交金額有望突破2800億元；二手成交量可達5.6萬宗，成交金額可望達5500億元。

另據香港文匯報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強則認為，二手市場在2021年已消化了不少購買力，加上一手持續積極推盤搶客，2022年二手交投或有輕微回調。預期今年整體一二手私宅合計登記量料將由2021年約6.83萬宗，微增1%至約6.9萬宗，有望創10年新高。

祥益地產創辦人兼總裁汪敦敬也對今年樓市走勢相當樂觀，看好整體樓價可升5％至10%。汪敦敬認為，現在房市並沒有泡沫，加上過去兩年受疫情影響，估計不少民眾已經累積了一定的購買力。

香港01報導，資深投資者蔡志忠表示，去年前三季整體房價勁升7%至8%，但受到內房資金鏈緊張、平賣資產等一連串負面消息影響，拉低了香港物業市場。

不過他認為，內房的惡劣情況不會一直持續，料內地政府今年第二季有機會推出救市措施，帶動市況，同時利多香港房市，估計今年整年房價依然有機會上升3％至4%。

2021年整體樓市出現顯著反彈，二手樓市全年升4.73%，大幅跑贏股市，市場預期...
2021年整體樓市出現顯著反彈，二手樓市全年升4.73%，大幅跑贏股市，市場預期香港2022年全年可達1.9萬宗買賣登記，有望創十年新高。(中新社資料照片)

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