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港寵物店現二代傳播 專家：動物傳人可能性大

香港新聞組／香港21日電
港府衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，除銅鑼灣寵物店，在元朗的另一間寵物店發現倉鼠樣本新冠病毒檢測呈陽性，動物傳人機率增加。圖為元朗一間寵物店。（中通社）
港府衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，除銅鑼灣寵物店，在元朗的另一間寵物店發現倉鼠樣本新冠病毒檢測呈陽性，動物傳人機率增加。圖為元朗一間寵物店。（中通社）

與爆發新型冠狀病毒的寵物店Little Boss屬同一集團的I Love Rabbit出現疫情，旺角分店有顧客初步陽性，元朗分店則有倉鼠籠驗出陽性。

綜合媒體報導，寵物店感染群組持續擴大，又一名Little Boss寵物店顧客染疫，旺角另一寵物店「I Love Rabbit」也有顧客中招，最令人擔憂的是早前染疫的Little Boss售貨員與顧客的病毒基因不脗合，顯示感染源頭並不是售貨員，最大可能是動物「播疫」。港大微生物學系講座教講袁國勇相信寵物店已現第二代傳播。

另外，倉鼠「播疫」疑團出現突破性發現，香港大學在爆疫的Little Boss寵物店內發現一種全新的病毒，它跟上月捷克爆發的病毒接近，卻多了一個名為「D427G」的特殊突變，目前未能確定是「鼠傳人」時溝出新病毒，抑或是「人傳人」時發生的突變。

衛生防護中心發現，早前染疫的銅鑼灣Little Boss分店售貨員的病毒基因，與中招的30歲女顧客及其丈夫的病毒基因有4個SNP（基因突變）不同，但夫婦倆的基因就完全一樣，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會上指出：「動物傳人機會增加好多。」

張竹君解釋「人傳人」時的基因變化不大，但動物傳人後，病毒基因會變得十分不同，故可以推斷該名女顧客將病毒傳給丈夫，但女顧客的感染源頭卻不是該名售貨員。

由於動物傳人風險大增，張竹君呼籲曾在上月22日或以後購買倉鼠的人士要做檢測，同時呼籲養倉鼠的人士不要棄置倉鼠，以免引起其他公共衛生問題。

疫情 檢測 香港

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