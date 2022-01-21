多所學校爆發疫情 港中學暫停到校上課 公僕強制打疫苗

港府教育局20日宣布，全港中學須在24日或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期。圖為當日紅磡一所中學學生放學回家。（中通社）

香港 多所學校爆發疫情，繼小學以下停止面授課堂後，港府教育局 宣布全港中學春節前暫停到校上課。另外，港府規定，下月16日起所有政府雇員至少須接種一劑疫苗 ，才獲准進入政府大樓及工作處所。

綜合媒體報導，香港昨日新增14宗新冠病毒個案，當中10宗屬本地個案。另有初步陽性個案20多宗。其中感染Delta病毒的是聖若瑟英文中學17歲學生，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有可能是受動物傳染，但學生沒養寵物也沒到過寵物店，因此有機會是人傳人。

香港教育局宣布，全港中學須在24日或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期。補習學校亦需暫停所有級別的面授課堂，至2月7日為止。

而港府厲行「疫苗氣泡」，陸續向公務員發內部電郵公布實施細節，表明下月16日起所有政府雇員至少須接種一劑疫苗，才獲准進入政府大樓及工作處所。唯一例外是出示有效的醫生證明，列明不適宜打針，屆時這類雇員會獲簽發「特別通行證」。若未能符合要求者將被拒進入工作場所，並將視之為「曠工」，面臨紀律處分。

有公務員透露，港府要求未打針同事在實施前一天，即下月15日交出辦公室門卡，表明若強行進入可被刑事檢控。

現時全港政府雇員近18萬人，首針接種比率達98%，即受影響人數不多於4000人，港府為鼓勵雇員接種疫苗，已多次收緊措施，本月3日起未打針雇員須每三天做一次核酸檢測，無醫生證明不宜接種者更須自費檢測。