港社區爆疫 12單位16人確診 張竹君：疫情恐大爆發

葵湧邨逸葵樓不同層數、不同坐向的多個單位出現陽性病例。（中新社）

香港 第五波疫情 在全港各區持續爆發，其中葵涌邨逸葵樓出現了「超級傳播鏈」，來自不同樓層及坐向的12個單位、共16人染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君警告，社區有不確定的傳播鏈，疫情有大爆發風險。

綜合媒體報導，港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨晚實地追查後，鎖定感染源頭是檢疫酒店「走漏」的巴基斯坦裔婦人，其丈夫受感染後到該大廈執垃圾。葵涌邨逸葵樓有2500多人居住，港府接近凌晨宣布，今早會再安排全樓居民檢測 ，採樣後才准離開寓所，明後兩日再圍封，居民要出示陰性檢測報告才能外出。

香港昨日新增14宗確診、逾20宗初步確診，最少三宗本地個案源頭不明，包括一名居住香港仔中心的82歲老翁初步確診，加上香港仔發現多個污水陽性樣本，20多幢住宅大廈被納入強檢。另外，港府又圍封長沙灣邨長欣樓、荃灣名逸居一座及天水圍天盛苑盛謙閣，強制居民檢測。

葵涌邨逸葵樓被揭發爆疫，源於一名79歲老翁日前在仁濟醫院接受大腸內窺鏡檢查，事前接受檢測時發現對新冠病毒呈陽性，前日證實確診。同日居於該大廈不同樓層及座向的一名53歲在國泰航空貨運站工作的剷車工人亦初步確診。

港府圍封該大廈進行強檢，2500名住戶接受檢測，昨晨發現一宗初步陽性個案。昨日下午，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上進一步透露，逸葵樓再多兩宗確診個案，除日前初確、居於該大廈3樓的剷車工人證實染疫外，一名本身居於青衣長康邨康貴樓的1歲女童，於本月16日到訪大廈7樓一單位探訪居於上址的嫲嫲後確診。另有一名居於8樓的64歲女子，於日前離港前往深圳，翌日在當地檢疫時確診。

入夜後，衛生署陸續接獲更多來自該大廈的染疫個案，涉及的樓層包括1樓、3樓、4樓、5樓、7樓、8樓、11樓、14樓、22樓、26樓及32樓共8個坐向。

袁國勇昨晚聯同衛生署官員到場視察後，發現大廈喉管結構良好，無結構性播疫風險，但基因分析顯示兩名染疫居民帶有Omicron BA.2亞型病毒，與早前在檢疫酒店染病的巴裔婦屬同一類病毒。經流行病學調查發現，原來巴裔婦的丈夫受感染後，曾到逸葵樓的垃圾房執垃圾。

袁國勇指出，Omicron病毒傳播力驚人，「大家要預備好第五波愈來愈嚴重時，可以做到有效的居家隔離」，並呼籲市民盡快接種疫苗。