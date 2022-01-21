與染疫婦兒子前後腳入港鐵站 女師9秒中招

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

Omicron變種病毒 傳播力強，地鐵站 內九秒相遇擦身而過，可能有中招風險。早前確診後被列為感染源頭不明、居住美孚的幼稚園女教師，全基因分析最新發現，她與在檢疫酒店感染的巴基斯坦裔婦人的病毒基因一致。

綜合媒體報導，感染Omicron變種病毒的43歲巴裔主婦群組染疫人數不斷增加，出現至少一傳41人的情況。巴裔婦兩名就讀地利亞修女紀念學校的兒子，同校有師生受感染外，更進一步傳至其他學校的學生，令群組出現第五代傳播。

26歲北角學之園幼稚園（君豪校）女教師與巴裔婦人的兩名確診兒子，曾同時在美孚地鐵站A出口出入，估計三人在隧道內曾有九秒的相遇時間，雖然都戴著口罩，但可能有空氣傳播。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若隧道的通風較差，的確有空氣傳播的可能性，因為隧道環境較密封，其興建時通風規格可能只足夠應付所需人流，未必像醫院等高危地方般高，「換氣量未必特別好。」當感染者經過隧道後，帶病毒的空氣在一兩分鐘內未必可完全消散。不過，他認為幼稚園教師受感染仍有可能存在其他原因，例如涉及更直接、更緊密的接觸。

女教師的父母昨日亦初步確診，而她一名28歲男性朋友昨日已正式確診。該男子居於汀九悠麗路恆麗園6座，在尖沙咀K11 MUSEA上班，擔任文職工作，去年8月已接種兩劑復必泰疫苗，17日發病，翌日被送往檢疫中心。