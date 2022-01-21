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THE全球國際化大學排名 港大蟬聯第一

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

反映全球高校學術研究和教學聲望的英國「泰晤士高等教育」（THE）前日公布2022年度全球國際化大學榜單，香港本地大學評分卓越。其中，香港大學蟬聯第一，香港科技大學和香港中文大學亦位列前十；內地亦有18所大學進入榜單。

大公報報導，英國泰晤士高等教育是一所從事世界大學大數據分析的國際機構。其中，在「泰晤士高等教育」最新公布的2022年度全球國際化大學榜單中，香港大學蟬聯第一；香港科技大學去年未上榜，今年取得第三名；香港中文大學今年則位列第九。

此外，內地有18所大學進入榜單，由北京大學領銜，位列第123名；浙江大學和同濟大學緊跟其後，分別為第133名、第138名。

「泰晤士高等教育」2022年度全球國際化大學榜單，是在世界大學系列排名數據中，綜合全球各大學在國際學生、國際職員、國際合著和國際聲譽指標上的得分編製而成，四項評分權重各占25%。

「泰晤士高等教育表示，研究表明，多元化的學生群體可以改善教學和學習體驗。學生如果有機會在國外生活和學習一段時間，將更加有利於培養他們成為全球公民。上榜的院校都有很高的國際學生和員工比例，與來自世界各地的學者合作開展研究，並擁有與之相匹配的，強大的全球聲譽。

香港 教育 英國

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