疫情拖累？ 香港阿一、添好運遭米其林除星

位於佐敦的「方太糕品舖」今年被選為「街頭小吃米其林推薦餐廳」。(取材自臉書)

「香港澳門 米芝蓮（米其林）指南2022」昨公布71間香港餐廳「摘星」，除了7間三星餐廳依舊，另有12間二星餐廳、52間一星餐廳，有初登一星之位的餐廳表示「會開香檳慶祝」，現因晚市禁堂食要努力轉攻午市。尖沙咀的阿一海景飯店和深水埗的添好運點心專門店等著名星級食府今年則遭「搣星（除星）」，兩店稱或因疫情 影響，將會檢討。

明報報導，「香港澳門米芝蓮指南2022」選出71間「星級」餐廳，包括去年的7間三星餐廳全數「留下」，另有12間二星餐廳，當中去年一星的「Octavium」和「欣圖軒」今年擠身二星，而去年二星的「柏屋」則已結業，另一間去年二星的「鮨．齋藤」降為一星。52間一星餐廳中，有9間屬新入此榜，包括「Chaat」、「鑄•鐵板燒」、「Mono」等。

初次摘星的「Hansik Goo」位於中環，屬首爾米芝蓮二星餐廳Mingles的主廚兼業主姜珉求（Kang Mingoo）在海外的首間分店。Hansik Goo餐廳總經理Kenneth表示，去年8月開業，雖以摘星為目標，但料不到今年可獲一星，「會開香檳慶祝」。他稱以往餐廳只做晚市，因晚市禁堂食令生意受挫，轉攻午市，相信繼續提升質素才可明年守住一星，現未敢太進取要做二星餐廳。

「方太糕品舖」供應的糕品。(取材自臉書)

去年一星餐廳「國福樓」已結業，尖沙咀的阿一海景飯店、深水埗的添好運點心專門店、觀塘的利苑酒家、中環的名人坊高級粵菜則被「搣星」。添好運創辦人麥桂培表示，很榮幸過去多年來被選為一星餐廳，今次感謝米芝蓮提醒餐廳有所不足，今年定會多加留意，「目標是做好自己，不是單為評級」。麥解釋，近兩年因疫情要著力做外賣生意，或影響堂食質素。

阿一海景飯店餐廳總經理沈樂華則表示，員工均有點失落，並反問「你知不知死因呢」，估計因疫情期間有一成人手流失，或影響部分服務，料老闆將開會檢討食物水平、優質服務等。他預期因「搣星」會失去一班「追星客」，但有信心熟客不會離棄，相信對生意影響不大，又說晚市禁堂食，生意大跌逾六成，但自本月7日起已賣出逾百個盆菜。