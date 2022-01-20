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香港倉鼠被人道毀滅 小主人寫字條告別

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，多個倉鼠樣本驗出帶病毒，港府決定人道處理全港約2000隻倉鼠和小動物。19日早，有大約20多名市民響應漁護署呼籲將倉鼠帶到沙田的新界南動物管理中心，部分人擔心得戴著膠手套，不敢直接觸碰，而當中不少是家長，負責將小朋友的寵物送上檢測及人道毀滅路。

明報報導，港府18日「強烈建議」市民交出上月22日或之後購買的倉鼠人道毁滅，惟未交代期限及不交出會否有刑責。昨日有市民向漁護署交出倉鼠，絕大部分人稱對政策無奈；有小主人寫下字條告別倉鼠，亦有飼主親手交出倉鼠後掩面而泣。

報導稱，葉太16日與女兒到將軍澳「i love rabbit」購買倉鼠「倉倉」，在網上發現「倉倉」與涉事倉鼠屬同一批次，加上有專家指倉鼠感染新冠病毒後有潛伏期，形容「家中好像有一個計時炸彈」，擔心家人受感染，無奈下決定送走倉鼠。

報導引述葉太說，就讀小一的女兒明白交出「倉倉」後不會再見，遂將寫有「我愛倉倉」的字條放入籠中告別倉鼠。看著倉鼠在籠內活蹦亂跳，葉太形容很捨不得。

另據香港01報導，侯先生帶著兒子8日購買的生日禮物「布甸」到來，無奈說他離開時兒子哭得聲嘶力竭，又搶著要保留倉鼠，非常無奈，「決定好艱難」他安慰兒子將來疫症過後，再購買倉鼠給他，但兒子的一句說話，也令他感到難受，「他跟我說倉鼠也是一條生命，再買一次已經不是原來這隻」。

檢測 香港

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