香港撲殺1213動物防疫 逾2萬人連署反彈

圖為香港漁護署人員18日在傳出疫情的寵物店內進行疫調。（美聯社）

港府昨日下「殺鼠令」，所有在銅鑼灣Little Boss寵物店及大埔倉庫內的動物全部需要人道毀滅，漁護署指，現時兩個地方已「人道處理」159隻兔子、930隻倉鼠及38隻龍貓，2隻金倉鼠、81隻天竺鼠及3隻白老鼠，換言之，合計1213隻小動物已失去生命。港府撲殺所有倉鼠，引起動保團體強烈反彈。

香港 各地動物愛好者昨天在請願平台Change.org發起的連署，在一天之內取得2萬3000多份連署書；香港愛護動物協會也譴責這項決定。

香港愛護動物協會昨天在發給法新社的聲明中說：「愛協對漁護署有關人道處理逾2000隻小動物的措施表示震驚及遺憾。」並表示：「愛協呼籲寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物。」

香港01報導，漁護署亦呼籲市民把去年12月22日之後在全港寵物店購買的倉鼠交回，棄養後會作人道毀滅。署方表示，截至19日下午5時，共接收了60多隻由市民交出的倉鼠，所有倉鼠均未進行新冠病毒測試，暫時未被殺，漁護署熱線亦接獲200多宗電話查詢。

漁護署早前在有店員確診的銅鑼灣Little Boss寵物店中，抽取125個動物樣本，有11個倉鼠樣本初步陽性，至署方指同日在大埔貨倉取的511個樣本檢測 仍在進行。兩個地點的動物均已被當場人道毀滅，其中銅鑼灣Little Boss寵物店內有97隻動物，包括21隻兔子﹅69隻倉鼠及7隻龍貓；大埔倉庫則有1116隻動物，包括138隻兔子﹅861隻倉鼠﹅2隻金倉鼠﹅31隻龍貓﹅81隻天竺鼠及3隻白老鼠。

署方亦預計，本周內將會把全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作「人道處理」。漁護署指，按紀錄，香港寵物店出售的倉鼠主要由荷蘭進口。漁護署表示，正評估措施對售賣倉鼠的寵物店構成的影響，研究如何提供協助。

署方表示，倉鼠感染新冠病毒後未必立即病發，現時檢測陰性不一定等於未受感染。為了減低病毒擴散及向人類或其他動物傳播的風險，在徵詢防疫專家意見後，認為全數人道處理所有可售賣倉鼠的寵物店的倉鼠是穩妥和有效控制疫情 的方法。