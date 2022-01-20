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接納梁天琦？梁振英：他港獨立場沒變 我們可以鬆懈嗎

香港新聞組／香港20日電
梁天琦傳有意在監管令完結後到外國求學。（取材自梁天琦臉書）
梁天琦傳有意在監管令完結後到外國求學。（取材自梁天琦臉書）

香港本土民主前線前發言人梁天琦出獄後的動向引起政界關注。實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府應協助有悔意的年輕人重投校園，學習正確價值觀；不過全國政協副主席、前特首梁振英在臉表示，沒道理要學校接收釋囚學生，亦沒道理要社會接納青少年，關鍵是這個人是否真的悔改，他稱「梁天琦的港獨立場沒有變」，「國際關係的複雜性也沒有變。我們可以鬆懈嗎？」他又稱若在港英年代，「政治部會怎樣處理梁天琦這個公開主張香港獨立的釋囚？」

明報報導，梁天琦2018年因「旺角衝突」入獄，19日凌晨在石壁監獄獲釋。有別於一般在囚者在早上自行出獄的安排，梁天琦昨凌晨約3時由警方安排的七人車從石壁監獄接走，避過傳媒追訪，其後在臉書留言，稱希望和家人回復正常生活。據了解，梁有意在監管令完結後到外國求學。

跟梁天琦有接觸的立法會議員管浩鳴說，梁天琦始終要在香港生活，希望大眾給他空間及機會。他說，任何人都有可能做錯事，相信梁天琦有反省，希望大眾給他空間和機會。他說以他理解，梁天琦應該想繼續讀書進修，要思考在哪裡生活。管希望社會對經過監禁刑罰的年輕人公道，給更生者空間，不要繼續針對他們，「還不斷講以前的事，似乎對更生人士不太公道」。

據報導，經民聯立法會議員梁美芬說：「香港社會很累了，希望他（梁天琦）放下以往仇恨，給自己重新開始的機會，也給香港社會一個機會。」她說梁天琦曾違法，已感受到法律的公平與威嚴，希望他有真誠悔意，今後不要選擇以激進及錯誤的方式提出政治倡議。

報導指出，她又說梁天琦接受了懲罰，現在重獲自由，社會應給予更生機會。至於梁天琦受到傳媒追訪、各界也關注他的動態，梁美芬說無論是政治人物、演藝明星，一舉一動也會惹人關注，這屬無可避免。

報導稱，昨凌晨近3時，有傳媒拍到3輛私家車從石壁監獄駛出，大批傳媒其後守候在梁天琦參加2016年立法會新界東地方選區補選時報住的元朗住址，惟無人應門，亦未見梁的蹤影。據悉，當局考慮到梁天琦的影響力，警方國安處等部門或繼續監察梁天琦出獄後的言行。

香港 監獄 臉書

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