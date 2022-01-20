我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

葉問徒孫冼國林打破靜默 宣布參選香港特首

香港特派員李春／香港20日電
香港商人冼國林19日宣布競逐特首職位。（視頻截圖）
香港商人冼國林19日宣布競逐特首職位。（視頻截圖）

香港特首選舉3月27日舉行，提名期2月15日就要展開。在遲遲未有人正式表態下，藍營KOL、商人冼國林19日率先透過社交網站公布參選，成為香港首個參加特首選舉競逐者。多名建制中人均看淡冼國林入閘機會，認為對方以「搞局」居多，尤其參考他過往多次在網上批判現屆政府的施政和防疫措施，「相信都是狙擊現任特首林鄭月娥為主。

冼國林昨透過社交平台發布長達九分鐘的參選短片，背板寫著他的競選口號「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」。

冼國林現年60歲，他早年習詠春拳，是葉問兒子葉準的徒弟，曾擔任香港詠春聯會主席。他亦在香港演藝圈活躍，是藝人王祖藍的舅父，還投資過拍電影。冼國林進入商界，創辦了第一信用金融集團，還任國藝娛樂文化前主席。

香港爆發反送中運動以來，冼國林活躍於社交平台，大聲評論時政，挺港府、撐警察，人稱「藍營網紅」。近來他數度批評特首林鄭月娥的表現，批評香港法庭，主張司法改革。

冼國林出面參選在香港引起注意，他稱很多人可能質疑自己的參選決定，但他認為香港需要大改變，國安法實施以來，市面恢復平靜，但實際已經五癆七傷，需要刮骨療傷。

冼國林又稱，他如當選特首會配合北京將香港打造成國際金融創科中心，全力發展經濟，改善民生問題，均衡兼顧不同利益。

今年香港特首選舉在新的1500名選舉委員組成後，參選人須取得至少188名選委、且選委會中的每個界別要取得至少15名選舉提名，尤以第五界別「國家隊」難度最高。有人認為這對知名度不高的冼國林來說，有一定難度，但冼國林說，知名度從來不重要。

非建制派選委的立法會議員狄志遠說，對冼國林參選感唐突，認為對方並非一名具說服力的參選人；香港邁臻研究所總監宋立功認為，終於有人打破沉默宣布參選，相信會帶動選舉熱度。

按例香港2月15日進入特首參選人提名期，但港府仍未就提名期刊憲，被認為做法不尋常和罕見。香港選舉事務處說，選舉提名期須由總選舉事務主任指定。

香港 提名 林鄭月娥

上一則

接納梁天琦？梁振英：他港獨立場沒變 我們可以鬆懈嗎

下一則

新疆→重慶 小伙騎馬奔馳4400km 半年每天花費低於50元

延伸閱讀

倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業

倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業
香港新立法會首次會議 特首：23條立法不能拖了

香港新立法會首次會議 特首：23條立法不能拖了
港府空運防疫措施 林鄭預告部分貨物恐將上漲或缺貨

港府空運防疫措施 林鄭預告部分貨物恐將上漲或缺貨
疫情不妙 香港小學停課 公務員在家工作 推抗疫基金5.0

疫情不妙 香港小學停課 公務員在家工作 推抗疫基金5.0

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲