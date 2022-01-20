葉問徒孫冼國林打破靜默 宣布參選香港特首

香港商人冼國林19日宣布競逐特首職位。（視頻截圖）

香港 特首選舉3月27日舉行，提名 期2月15日就要展開。在遲遲未有人正式表態下，藍營KOL、商人冼國林19日率先透過社交網站公布參選，成為香港首個參加特首選舉競逐者。多名建制中人均看淡冼國林入閘機會，認為對方以「搞局」居多，尤其參考他過往多次在網上批判現屆政府的施政和防疫措施，「相信都是狙擊現任特首林鄭月娥 為主。

冼國林昨透過社交平台發布長達九分鐘的參選短片，背板寫著他的競選口號「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」。

冼國林現年60歲，他早年習詠春拳，是葉問兒子葉準的徒弟，曾擔任香港詠春聯會主席。他亦在香港演藝圈活躍，是藝人王祖藍的舅父，還投資過拍電影。冼國林進入商界，創辦了第一信用金融集團，還任國藝娛樂文化前主席。

香港爆發反送中運動以來，冼國林活躍於社交平台，大聲評論時政，挺港府、撐警察，人稱「藍營網紅」。近來他數度批評特首林鄭月娥的表現，批評香港法庭，主張司法改革。

冼國林出面參選在香港引起注意，他稱很多人可能質疑自己的參選決定，但他認為香港需要大改變，國安法實施以來，市面恢復平靜，但實際已經五癆七傷，需要刮骨療傷。

冼國林又稱，他如當選特首會配合北京將香港打造成國際金融創科中心，全力發展經濟，改善民生問題，均衡兼顧不同利益。

今年香港特首選舉在新的1500名選舉委員組成後，參選人須取得至少188名選委、且選委會中的每個界別要取得至少15名選舉提名，尤以第五界別「國家隊」難度最高。有人認為這對知名度不高的冼國林來說，有一定難度，但冼國林說，知名度從來不重要。

非建制派選委的立法會議員狄志遠說，對冼國林參選感唐突，認為對方並非一名具說服力的參選人；香港邁臻研究所總監宋立功認為，終於有人打破沉默宣布參選，相信會帶動選舉熱度。

按例香港2月15日進入特首參選人提名期，但港府仍未就提名期刊憲，被認為做法不尋常和罕見。香港選舉事務處說，選舉提名期須由總選舉事務主任指定。