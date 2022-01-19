香港失業率連10降 接近疫情前水平 未反映第5波影響

香港失業率由2021年9月至11月的4.1%，回落至2021年10月至12月的3.9%。（中新社資料照片）

港府統計處18日發表最新勞動人口統計數字顯示，經季節性調整的失業率由2021年9月至11月的4.1%，回落至2021年10月至12月的3.9%，這是該統計數據連續十個月下降，已經接近新冠疫情 爆發前的失業率水平。

文匯報報導，香港失業率由去年9月至11月的4.1%跌至10月至12月的3.9%，同期的就業 不足率亦由1.8%跌至1.7%。不過，由於數據未涵蓋第五波疫情下收緊社交距離 措施帶來的影響，失業率下跌勢頭勢將終結。有人力資源顧問估計，下個月公布的失業率將回升0.1至0.2個百分點，疫情若無好轉，不排除會繼續上升。

與去年9月至11月比較，最新總就業人數增加約7400人至368萬人，失業人數減少約1萬4700人至14.3萬人，就業不足人數則減少約3200人至6.68萬人。由於消費氣氛於去年第四季改善，餐飲服務活動業和零售業的失業率分別下跌1個百分點及0.9個百分點至5.9%及5.2%。就業不足率的下跌則主要見於運輸業和教育業。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工處於去年10月至12月平均每月錄得1萬7334個來自私營機構的空缺，較9月至11月的平均數字上升1.4%，按年則上升73.6%。惟他指出，因應近日出現新一波的本地疫情，及因而實施的收緊社交距離措施，料與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力。

報導引述資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍昨日表示，最新失業率明顯滯後，由於目前本地疫情嚴峻且受兩種變種病毒夾擊，整個1月都會在嚴謹的社交距離措施下度過，情況與過去幾個月完全不同，「聖誕節時市道還非常好，原本大眾更預期農曆年前可借助消費及飲食業的良好氣氛帶動經濟，如今連農曆新年後是否可放寬社交距離措施亦屬未知數，相信失業率將調頭反升。」

由於過去一段長時間本地疫情緩和，且有疫苗供市民接種，目前香港的疫情仍比去年同期樂觀，她相信雇主未必會大幅裁員，但相信下月公布的失業率或會升到4%至4.1%，就業不足率的升幅或會較大。