本民前發言人梁天琦出獄報平安：會離開鎂光燈

梁天琦。(路透資料照片)

「本土民主前線」前發言人梁天琦，因參與2016年農曆新年的旺角衝突，於2018年被判囚6年。明報報導，他19日早上5時許在其臉書 專頁發文稱凌晨已出獄，須遵守監管令，將停用社交媒體、謝絕傳媒訪問及探訪、離開鎂光燈焦點。他表示，希望珍惜與家人重聚的寶貴時間，「與他們回復正常生活」。至凌晨5時許，他的臉書已關閉。

據報導，梁天琦獲釋後發文：「大家好，我已在今晨獲釋，平安返回家人身邊。按法定要求，我獲釋後須遵守監管令。我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。容我謝絕傳媒訪問和探訪，尚祈見諒。睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活。衷心感激各位的關懷和愛護。」

另據香港 01報導，梁天琦因在獄中行為良好，按法例扣減刑期後，於今天出獄。今天凌晨約2時40分，數輛七人車進入大嶼山石壁監獄 ，未幾即駛走。梁天琦懷疑由其中一輛警方七人車接走，其餘三輛車初時沿途「護送」，中途分道揚鑣離開；同時，警方在嶼南道設置路障，截查車輛。

懲教署指出，因應警方的要求和顧及在囚人士的意願和安全，懲教署作出相應措施，安排有關人士在凌晨時段離開石壁監獄。

消息指當局仍視梁天琦為「敏感人物」，憂其號召力再激厲同行者，料出獄後仍會被相關部門「監視」。而梁出獄後，勢將引來大批傳媒追訪及支持者到場，據知當局曾商討方案，包括讓梁天琦自行離開監獄，或派出專車接載他至某處。

昨午（18日），梁天琦家人已在其臉書專頁發出「預告」，呼籲支持者毋須特意長途跋涉到石壁接梁天琦出獄，以及讓他盡早歸家團聚等。貼文又提及，梁天琦的專頁將遵照法律意見，在今日停止運作，並移除所有內容。