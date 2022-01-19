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1傳12 香港超級傳播者家中毒氣上飄 樓上2染疫

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

Omicron「BA.2亞型」在香港社區爆發。在檢疫酒店染疫的43歲巴基斯坦裔主婦中招後，回到社區引發1傳9確診個案，該群組昨日更添1宗與巴籍婦人兒子的同班同學，及兩宗深水埗大坑東邨東滿樓垂直傳播的初步確診個案，港府專家顧問袁國勇一行昨日到現場調查，相信是樓下南亞婦一家六口染疫後，高病毒量空氣經排氣扇排出，上升至樓上導致疫情傳播，東滿樓同座向14個單位住戶須撤離送檢。

文匯報報導，另外，昨日再有3名患者到公立醫院求診，檢測後初步呈陽性，兩宗與南亞婦群組有關。

香港確診數字昨日重上雙位數，新增18宗確診個案中，有11宗屬本土個案，創第五波以來新高，全部與早前的個案相關；另外，新增十多宗初步陽性個案中，包括一宗源頭不明變異病毒個案，一名在北角幼稚園工作的26歲教師，曾接種兩針復必泰疫苗，無外遊史、未找到與確診者的接觸史，但由於她住美孚新邨三期，樓下是美孚地利亞修女紀念學校，疑出現校內傳播，與確診巴籍婦人兒子同班的男生昨初陽，未知有否垂直傳播，當局正調查上述初陽個案有否接觸。

袁國勇強調，第五波疫情剛開始，就連續出現3宗垂直感染，而在其他多個個案中，傳染者和被傳染者都戴着口罩，只短時間接觸十分鐘左右亦被傳染，顯示Omicron空氣傳播力真的極強。

除了東滿樓的兩宗初確外，昨日新增11宗本土確診個案，有9宗正來自南亞婦群組，包括她5名家人，及她長沙灣寶華閣親戚家一家四口。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，南亞婦的丈夫常去深水埗南昌街逛街和食菸 ，20歲的兒子則會到九龍城上學，另外兩名兒子則在地利亞修女紀念學校（百老匯）3M班二年班上課。

其中，就讀3M班的兒子亦有同學初確，兩人曾一起考試，但並不熟悉，3M班全班學生均須檢疫。

有見深水埗區頓成高危地點，港府今日會在深水埗區設8個檢測點，便利居民「願檢盡檢」。

檢測 疫情 香港

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