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僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

港5間大學推國安教育 中大：沒過難畢業

香港新聞組／香港18日電
香港中文大學將推出國安教育，圖為2020年學生在校園內遊行出現港獨標語，警察到場搜證。（中通社）
香港中文大學將推出國安教育，圖為2020年學生在校園內遊行出現港獨標語，警察到場搜證。（中通社）

香港實施港區國安法後，五所大學強推國安教育；香港中文大學最快將於下個新學年，新增一科必修、計算1學分的「認識今日中國」（Understanding China Today）的課程，未通過則不能畢業。

自由亞洲電台報導，香港中文大學校方表示，正在籌備加強學生認識國家安全的課程，將於獲得大學教務會的相關學術批准後於2022學年推出。這是繼香港理大、浸大、嶺大及教大後第五間宣布會推行國安課程的公立大學，僅剩香港大學、城市大學以及科技大學尚未公布相關課程。

中大指出，校方將於校園推廣基本法和國家安全教育，以加強學生對國家的歸屬感。當中包括：為所有新生舉行的迎新活動中，加入以「國家安全」為題的專題講座，並為負責籌備迎新活動的學生代表提供講解「國家安全」及「媒體素養」的重要性；同時在過去數月分別以「國家安全」及「國際形勢和中國外交」的講座等。

港府對教育機構的自由限制逐漸收緊，香港大學才被移除紀念六四天安門事件的雕塑「國殤之柱」，中文大學與嶺南大學也遭校方以違法為由，移除「新民主女神像」及「六四浮雕」。

德國之聲報導，德國愛爾朗根-紐倫堡大學國際人權政策教授金策巴赫(Katrin Kinzelbach)指出，原則上，對特定課程提出要求，是對學術自由的一種嚴重侵犯，他表示，學術自由代表可以研究和教導自身所感興趣的領域，同時也代表不會介入特定的課程。

另外，路透曾引述多名浸大學生披露，國安課程課堂上至少有一台監視器，還有身分不明的攝影師在一旁拍攝。學生Lulu認為，自己不會在兩小時的課程後「變得愛國」；學生Mandy憂心，港府會因作業內容而對學生進行控罪。內地生Leo則持正面看法，指西方國家影響學生思維，內地學生從小沉浸在國安教育中，故對國家強烈認同，香港學生則不然。

香港中文大學將推出國安教育，圖為2019年校內反送中抗爭者與警方爆發激烈衝突。（...
香港中文大學將推出國安教育，圖為2019年校內反送中抗爭者與警方爆發激烈衝突。（Getty Images）

香港 教育 六四

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