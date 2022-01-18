港珠澳穿梭巴士「金巴」停運 北上、回港更難

廣東省珠海出現新冠肺炎疫情，經港珠澳大橋往返香港及珠海的穿梭巴士「金巴」暫停服務。圖為金巴準備載客。（中通社資料照片）

廣東珠海出現疫情 ，經港珠澳大橋往返香港 及珠海的穿梭巴士「金巴」今天起暫停服務，直至另行通知為止，使香港與廣東的陸路口岸只餘深圳灣口岸，使港人更難北上過年；往返澳門 的班次暫時不受影響。

香港文匯報報導，港府昨晚公布，因應內地疫情最新情況，廣東珠海香洲區將被列入「回港易／來港易計畫暫不適用風險地區」，今日零時起任何人不能透過「回港易」或「來港易」計畫從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港而獲得豁免檢疫安排。

廣東省香港商會會長羅慧馨表示，不少人南下時會改經深圳灣口岸，擔心農曆新年期間「回港易」名額僧多粥少。「大家就是瘋狂地按機、按電腦，先拿名額，因為深圳灣的名額要上網拿。大家一起發動公司的人、朋友一起幫手，看能否拿到名額。」

國泰空少涉違反防疫規定引發香港第五波疫情，據大公報報導，警方昨日以違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）拘捕並落案起訴兩名前航空公司機艙服務員。據悉，兩人是涉及望月樓群組的兩名分別45歲及44歲空少，現已獲准保釋，案件將於2月9日分別在屯門裁判法院及東區裁判法院提堂。

根據法律，任何人沒有遵守衛生主任指明須遵守的條件，即屬犯罪，一經定罪，可處第二級罰款5000港元（約641.8美元），及監禁六個月。