香港「貓哥」組義工環保團 上山下海撿垃圾

義工團隊在收工時合影。（新華社）

「別叫冼先生，叫我貓哥好啦。」電話那頭，貓哥朗聲笑道。貓哥愛貓，常收養流浪貓，最多曾收留過11隻貓。貓哥退休 前在香港 特區政府紀律部隊的消防處工作，在救護車上做了30多年救護員。2018年退休後，他創辦「上山下海執垃圾」（執：粵語，意為「撿」）義工群，截至2021年底，已吸引逾8400人次參與，在香港郊野進行了3000多次行動，累積清理了超過4萬袋垃圾。

貓哥整理垃圾袋。（新華社）

網友讚譽貓哥：「前半生救人，後半生救地球」。去年12月，貓哥被媒體評選為「2021感動香江」人物之一。

新華社報導，初冬的一天，香港東岸公園入口，幾名義工早早等候在集合地點。身背迷彩背囊，手裡提著超大號塑料袋的貓哥走過來，招呼大家：「開工了」。由巨石堆砌的防洪長堤 上，義工們分頭行動，下到嶙峋巨石間清理垃圾。

義工崔老伯找了塊穩固的大石頭坐下，從背囊裡掏出夾子、小鏟子等工具，俯身從石縫中夾出飲料瓶、塑料泡沫等雜物。家人移居海外、孤身在港的他今年加入了貓哥的團隊。「我已經70歲啦。」老伯邊幹活邊說，「想做點有意義的事。」

義工在海邊撿垃圾。（新華社）

劉女士正在用剪刀把撿到的長尼龍繩剪成一段段，「太長了不好裝，垃圾袋也不能裝得太滿，太滿了垃圾站工人不好處理」。她是公園景觀設計師，加入團隊兩年多了，如今她已成為群組的管理員之一，會帶隊行動。「看到環境變美了，好開心。」她說。

不限數量 開心平安最重要

每次活動要幹多久？撿垃圾有沒有數量指標？「沒有。」貓哥說，「我們的宗旨很簡單：開開心心撿垃圾，平平安安回家去。」貓哥不定期組織郊野清潔活動，一般一周會出動三、四次，就算一個人，也會照樣出發。「體弱的可以去容易的地方，幹不動了可以提早離開。」貓哥就是不希望大家認為做環保很痛苦，「保護環境要細水長流，要讓人樂意做，才能做得長久」。

貓哥「開心做環保」的理念凝聚了更多的同路人，每一次出行都充滿歡樂，義工人數愈來愈多，從最初的二、三十人壯大到如今的七千多人。

為什麼要撿垃圾？「垃圾是人製造的，就應該人帶走，天經地義，就這麼簡單。」貓哥說。

開心做環保不代表輕鬆。貓哥說，到偏遠山野或者海島，動輒要步行兩三個小時才能抵達，收集的垃圾又多又重，撿完還要帶下山運出海。

義工在海邊撿垃圾。（新華社）

撿到的垃圾，常見的有飲料瓶罐、一次性塑料用品等生活垃圾，漁網、尼龍繩、塑料泡沫等工業垃圾，還有舊家用電器等，最離譜的是廢舊輪胎。「估計有人為了逃避處置費用，偷偷把廢舊輪胎扔到山溝裡。」貓哥說，一次，義工夥伴們把散落在山溝裡的輪胎一個個撿回來，一數竟有近百個。

環保行動 圖文並茂做記錄

每一次環保行動，貓哥都會記錄在社交媒體上，圖文並茂，記錄下大自然受到的污染威脅，希望引起更多人的關注。

每次「開工」，貓哥第一件事就是把團隊標牌挂在顯眼處，上面有「上山下海執垃圾 保護地球人人有責」兩行字，旁邊是他們的二維碼，「第一讓人知道我們是有組織的義工隊伍，第二希望更多的人掃碼加入」。

「電影開場前，抽空來撿垃圾」、「看日落的路上，看到山坡上有垃圾，忍不住出手了」、「獨行俠出發了」……越來越多市民自發加入貓哥的環保戰隊，有洗衣公司無償捐贈洗衣袋裝垃圾，有小店主動借出小推車給他們運垃圾，激發起滿滿的環保正能量。

「目前團隊裡有不少人帶著孩子來做環保，既是親子活動，又是環保教育，家長積極性都很高。」貓哥說。