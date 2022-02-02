港群育學校當主流教育「加油站」助被放棄的孩子再出發

香港扶幼會則仁中心學校，學生賴偉聰在練習吹奏薩克斯風。（新華社）

一曲《上海灘》的旋律在香港 扶幼會則仁中心學校（以下簡稱則仁學校）的活動室飄蕩，一縷陽光照在中四年級學生賴偉聰圓圓的臉龐上。這是尋常的一天上學日，賴偉聰和同學正練習吹奏薩克斯風。他鼓著腮幫使勁吹，悠揚的旋律從他的手指下飄出，誰能想到他曾經是一個恐懼社交、厭學逃學的「問題少年」？

新華社報導，賴偉聰是則仁學校的「學霸」。在主流學校，「學霸」意味著學習好，考試成績佳；而在則仁學校，「學霸」除了學習能力強之外，還必須有正常的情緒管理和行為管控能力。

則仁學校是香港八所群育學校之一，創辦於1974年。「群育學校」是為各種學習困難的青少年兒童設立的特殊學校，最主要任務是針對學生的情緒和行為問題進行輔導訓練。則仁學校主要服務於有學習障礙、情緒障礙及行為問題的學生。這裡的學生有的自閉、抑鬱，有的讀寫困難、閱讀有障礙等等，被特區政府教育局 轉介到此。

賴偉聰原本就讀於一所「一類」學校，但因為恐懼社交，進而厭學、逃學，被轉到則仁學校。

香港扶幼會則仁中心學校，學生賴偉聰在一場直播課中回答問題。（新華社）

在這不會被「記過」

初來乍到時，賴偉聰和他的父母承受著被名校拋棄的失落感。他看到了如電影 《逃學威龍》般的課堂：不管老師如何苦口婆心講課，總有學生自顧自睡覺，或是突然之間在課堂吼叫……。但老師的專業和耐心，讓賴偉聰感到安全。漸漸地，他在這裡找到了歸屬感：「在則仁學校，一名老師教八九個學生，每個學生的需求都能被關照到。」這裡還有與學生及家長密切溝通的社工、當發生衝突時充當調停角色的訓導主任。

「我們不會對做錯事的學生記大過，學生犯的每個錯都有其價值。」在則仁學校當了15年訓導主任的冼景揚說，老師絕不允許體罰學生。老師要做的是找到犯錯的源頭，分析原因，幫助學生改正錯誤並且避免下次再犯。

則仁學校是一所男校，招收小學三年級到中學六年級的學生。賴偉聰住校。每天早上7時半起床，8時半到教室上課，下午可以在宿舍自修，或是返回課室參加興趣活動班，晚上有一個半小時的自習時間，大約晚上9時半熄燈睡覺。規律的生活讓賴偉聰慢慢消除了社交壓力，專注學習。

用愛幫學生「圓夢」

報導指出，集體生活也讓來自問題家庭的學生感受到溫暖。社工主任黃秉堅介紹，大多數學生來自單親家庭，普遍缺少父母關愛。黃社工總會在節假日時，帶著無家可歸、依然留校的學生吃頓大餐，一個披薩或一個漢堡就能讓他們心滿意足。黃社工還會觀察每個學生的特長和興趣愛好，幫他們「圓夢」。

香港扶幼會則仁中心學校，社工主任黃秉堅（右）和同學們交流。（新華社）

賴偉聰喜歡歐洲文學，由於表現優異，學校資助他在校外上法語課。最近，他又開始學習吹薩克斯風。與黃社工幾乎形影不離的陳宇航同學，學習古箏彈奏。當被問到如果將來「發達了」會怎麼樣？他說：「我一定要宣揚我是則仁學校畢業的。」

據報導，作為一所群育學校，則仁學校的定位是「中轉站」。老師希望學有成效、解決了情緒問題的學生能重返主流學校。則仁學校小學部大約有七成學生會回歸到主流學校就讀。則仁學校中學部的畢業生，大約一半通過考試可以進入大學就讀；剩下的一半學生可以取得中學文憑，繼續接受職業培訓，投身社會、自食其力。

一些原本被放棄的孩子，經過則仁學校的洗禮後，獲得了再出發的機會。