「有緣 就會找到」香港尋親藝術家 7年助20個家庭重逢

蕭愛冰。（截圖自香港電台「香港故事 - 追尋人生：尋緣」影片）

「只要有緣分，一定會找到。」香港 從事藝術工作的蕭愛冰因接觸到1960年代被送往海外收養的孤兒，意識到昔日香港棄嬰情況普遍，在七年前成立尋親網站，至今成功助20多個家庭重聚。

「晴報」報導，蕭愛冰1996年畢業於香港大學，主修藝術，曾修讀香港口述歷史課程，翌年在香港理工大學設計碩士畢業。蕭愛冰曾經幫助被收養的海外朋友，成功尋回親人，體會過相認場面，深受感動。於是，2014年，她建立網站幫人尋親。

蕭愛冰在2014年創立尋親網站「Look4mama」。（截圖自Look4mama網站）

然而幫人尋親過程不簡單，從圖書館找資料、查香港年鑑、到親自查找，都得一手包辦。老照片、舊地址都是重要線索，她重訪舊地，常常人事已非，有時只得靠老街坊的模糊記憶。當然，碰釘也不少，一提到「尋親」，陌生人就抗拒。

尋親 成事在人也在天

蕭愛冰相信尋親看緣分，成事在人也在天，大部分的尋親者都難圓夢。但她的投入與堅持，己成功為20多人尋回親人。這位默默耕耘的偵探，深得不少尋親者的敬重、欣賞，並成為朋友，也是緣分。

2014年一位居於夏威夷 的尋親者Mandy請蕭愛冰幫忙，由於屬保良局個案，資料較齊全，有生母姓名及住址，也知道當年生母只有10多歲，是未婚媽媽被家人強迫棄嬰。由於Mandy生母姓氏較特別，蕭愛冰找到一個Youtube頻道，直播主與其生母姓氏相同，一段影片更提及移民加拿大後，回港重遊，舊居地址與Mandy生母一樣。她嘗試與直播主聯絡，證實對方便是Mandy的阿姨。

至1960年的舊資料，蕭愛冰終於找到有關委託人當年被遺棄的報導。（截圖自香港電台「香港故事 - 追尋人生：尋緣」影片）

據報導，這次令蕭愛冰體會到社交媒體的力量，決定創立尋親網站「Look4mama」，收到尋親者求助後，將兒時相片、出生日期、被遺棄及收養地點等資料整理後上傳網站，並分享至臉書 （facebook）的尋人群組。

遺憾 咫尺之遙拒相認

有一個個案令蕭愛冰留下最大遺憾，在2010年時一位女士欲尋找失散數十年的妹妹，她指母親臨終時透露，當年將初生幼女交予友人棄於長沙灣香港紗廠外；直到2018年，蕭愛冰收到另一位中年女士尋母求助，當年她在孤兒院被送往美國收養，文件資料寫有她在同一年被遺棄於香港紗廠外，如此巧合令蕭愛冰大吃一驚，立即助她與「姊姊」聯絡，「我說找到一位很可能是你的妹妹，現居美國，但對方卻指已事隔八年，自己年事已高，加上家人反對，因此拒絕相認。」

蕭愛冰本身是藝術工作者。（截圖自香港電台「香港故事 - 追尋人生：尋緣」影片）

比起正職藝術工作，蕭愛冰投放更多時間在「副業」上，甚至為此放棄教藝術班的工作，「除了日間為幫人尋親而減少創作時間之外，半夜更要做各種尋親調查工作」。

儘管如此，蕭愛冰認為尋親工作為她帶來的得比失更多，有時更會將這份情感加入作品之中，而成功助人尋回至親帶來的喜悅，也無法比擬，「我一直相信有緣分就一定可以重聚，會繼續為其他尋親者追尋下去。」