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香港故宮 中西文化交流新地標 見證大國建造

香港新聞組／香港1日電
香港故宮文化博物館。(新華社)
香港故宮文化博物館。(新華社)

香港維多利亞港畔的西九文化區，一座類似古代器皿方鼎的巨型建築面朝大海昂然矗立，金色外觀在陽光下分外搶眼。這是北京故宮博物院與香港西九文化區管理局合作建立的香港故宮文化博物館（下稱「香港故宮」），為北京故宮博物院在內地以外的首個合作項目，將成為香港中西方文化交流的嶄新地標，見證大國建造。

新華社報導，香港故宮三面環海，占地約1.7萬平方米，總建築面積約4.3萬平方米，主體建築為一座七層高的博物館大樓。項目於2019年4月24日正式動工，2021年年底完工並全面交付，2022年年中對公眾開放。

香港故宮整體外形借鑑中國傳統器物「上寬下聚，頂虛底實」的美學特點，呈現出方鼎的獨特造型，營造出一種穩定而厚重的歷史感。

香港故宮借鑑了很多北京故宮的設計元素，比如正門的十扇門，每扇門上都有每排九個共九排門釘；門前地面上的20多塊透光玻璃板，布局和弧度都模擬故宮門前的金水河。「用這些元素與北京故宮呼應。」中國建築國際集團有限公司香港故宮項目負責人王勇說。

「故宮代表了我們的中華文明，建博物館就是要保護好這些珍貴的文物，去弘揚和傳播中華文化。」王勇說，「這不是普通任務，而是重要使命，必須建好，體現我們當代工匠精神，展現大國建造水平。」

經過兩年半的建設，如今各項工程如期推進，建設過程中還獲得了包括工程、安全、環保等17項大獎。

中國建築國際集團公司自1979年進入香港建築市場，成功完成香港國際機場客運大樓、港珠澳大橋香港引橋等重大建設項目。

香港故宮文化博物館。(新華社)
香港故宮文化博物館。(新華社)

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