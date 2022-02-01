香港中環街市活化 古建築煥發新生命

市民在香港中環街市選購商品。(新華社)

在香港 黃金地段中環鬧市的一隅，被列為三級歷史建築的中環街市掩映在林立的寫字樓之中。停用了18年之後，中環街市經過全面修復，重新開市。這個承載無數「老香港」回憶的地標建築搖身一變，不再賣菜賣肉，而成為一張保育和推廣中華傳統文化與香港都市風貌的生動名片。

新華社報導，顧名思義，香港的街市指的是以買賣生活用品和生鮮食品為主的街區市場，中環街市因歷史久、規模大一直是其中最具代表性的之一。步入中環街市，500多個袖珍版紅色雞蛋 燈格外惹眼，昔日街市熙熙攘攘的熱鬧氣氛撲面而來。

「現在這種燈不多見了，但是只要一看到，就會讓我立刻想起小時候跟著大人去街市裡買雞蛋的日子。」香港市民許女士說，在以前的街市裡，為了辨別雞蛋的鮮陳優劣，顧客們經常會取一個簸箕，把看中的雞蛋放進去，然後逐一湊近紅燈罩下的燈去照。

活化後的中環街市裡，保留度最高的原生設計當屬用水磨石製成的主樓梯。如今，樓梯上鋪設的石面經過小心修復，斑駁的歷史痕跡得以保留，吸引了不少市民前來「打卡」。

事實上，昔日為了方便裝卸貨物而修建的這種寬闊大樓梯，也曾是不少攝影大師經常流連的取景地。

信步於中環街市中，曾經的13個老檔口被保留下來，部分用於展示原有建築風貌。昔日海鮮檔的儲水缸和通水渠、家禽檔的砧板與血槽、菜檔的貨架、肉檔的案板等原本風貌觸手可及，無疑都成為香港市民感受昔日街市氛圍的絕佳門戶。

中環街市歷史悠久，可以追溯至1842年。當時居於中環一帶的華人在皇后大道中開設廣州市場，迎合港島區迅速增長的人口對市集的需求。後來，廣州市場改名為中環街市。隨著香港人口不斷增長，在19世紀中期與後期進行了兩次重建，至1939年建成第四代中環街市，也就是目前完成活化的街市大樓。

作為當年東南亞 最大型的肉食市場，中環街市曾吸引社會各階層居民來這裡購買日常生活所需，也使得這幢建築蘊藏了豐富的「老香港」集體回憶。

隨著時代變遷，香港的一些街市不得不面臨被拆除的命運，2005年起中環街市也一度被列為可拆卸建築。後經再三考慮，特區政府最終決定委託香港市區重建局對中環街市進行活化，並由香港地產商華懋集團對中環街市進行營運和管理。

「中環街市有著極為重要的歷史意義，它不僅象徵著廣東市集文化在香港的延續，更見證了香港中、上環區從過去華洋共處的聚居地，發展成如今的都市商業區。」香港市區重建局總經理（規劃及設計）麥中傑說。

活化後的中環街市一改往日髒亂的印象，取而代之的是一個集飲食、購物和展覽於一身的新街市風貌。70多間美食餐廳、懷舊店舖和文青小店，為忙碌奔波的人們提供了一個休閒放鬆之處。