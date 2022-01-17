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香港新發展區修契拓地飆升 私樓供應大增

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府致力增加房屋供應，地政總署署長黎志華表示，今個財政年度（去年4月1日至今年3月31日）來自修訂契約項目的私樓單位供應大豐收，截至上月底，涉及已完成修契項目共有約1.3萬個單位，達四年新高，占年內整體私樓預計供應量逾七成。

大公報報導，隨著新發展區上馬，潛在修訂契約增加，加上拆牆鬆綁措施奏效，他預期未來幾年修契供應增加，古洞北／粉嶺北新發展區已有12個項目提出契約修訂，港府將於今年首季，公布新發展區標準金額補地價安排，料有助加快土地供應。

據報導，目前私樓供應有四大來源，包括港府土地招標、鐵路物業發展、市建局重建、修訂契約項目。黎志華表示，本年度修訂契約的近1.3萬個單位供應，主要來自五大項目：愉景灣北、西貢十四鄉、觀塘道、柴灣前中巴車廠、牛池灣聖約瑟安老院舊址，分別涉800至2000伙不等，補地價金額由30億至96億港元（約3.8億至12.3億美元）。全年土地供應可望提供近1.8萬伙私樓。

黎志華說，過去一年，向地政總署洽商契約修訂個案增加，發展商態度更積極，相信有三大原因：一，港府提出增加土地供應策略、多個新發展區陸續上馬，「發展商心中有數，越早補地價越著數；到後期基建、配套越成熟，補地價越高。」二，加強版傳統新市鎮發展模式下，發展商若在指定時間內符合條件，可申請換地或契約修訂，自行發展，否則會被港府收地。三，審批項目精簡流程，例如成立項目促進辦事處，優先處理可提供逾500個或以上單位的項目。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，港府簡化補地價流程及推出補地價標準金額安排，增加發展商對補地價的確定性，對市場是好事，但由於一般需四、五年後才有單位供應，預料對短期樓價影響不大。

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