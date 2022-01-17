我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

香港反修例學生出獄被退學 「雙重懲罰」

香港新聞組／香港17日電
香港反修例運動4000多名被捕學生在過去兩年陸續面對審訊，罪成者出獄後命途各不同。圖為反修例運動期間，港警壓制示威者。（路透資料照片）
香港反修例運動4000多名被捕學生在過去兩年陸續面對審訊，罪成者出獄後命途各不同。圖為反修例運動期間，港警壓制示威者。（路透資料照片）

香港反修例運動總計有4009名學生被捕，在過去兩年陸續面對審訊，其中近28%、1117名學生已被控，罪成者出獄後命途各不同。有中學生未開審就被退學踢出學校，要到處去「叩門」，但也有學生幸運重返校園；有學生保釋期間考上大學，定罪出獄後卻被開除學籍，震驚之餘決定重考。

明報報導，立法會建制派議員及教育界關注涉案學生前路，認同須協助他們重投社會，有中學校長形容學校將出獄學生拒諸門外如「雙重懲罰」，建議教育局設指引並鼓勵學校保留學位；經民聯梁美芬建議港府跨局合作推出計畫，協助出獄並有悔意的年輕人更生，強調社會傷口須復元，要推動社會復和。

據報導，據警方數字，截至去年11月底涉反修例運動共1萬270人被捕，包括4009名學生，1117名學生已被控。被捕者中1754人未成年，496人已被控。至於多少定罪者已出獄，懲教署稱無備存數字。

報導稱，有中學校長稱，部分被判刑學生陸續出獄，料今年是他們申請重返校園的高峰期；過去一年接到不少於5名涉反修例案學生「叩門」，部分人案件未開審已被中學遊說留班或遭「踢出校」，有學生感到徬徨。他指教育局提供12年免費中小學教育，學生有接受教育權利，深信年輕人需要機會改過，服刑已是適當懲罰，但不少學校仍忌諱相關學生、將他們拒諸門外，是「雙重懲罰」，「他們需重投社會，若學校也排斥，等於放棄他們」。

報導稱，為更好銜接出獄安排，該校長建議教育局提供清晰指引，帶頭鼓勵學校留位予相關學生，有助他們生涯規畫，「如一早留定位，學生或服刑期間善用時間備課，甚至備戰文憑試」。

教育局 香港

上一則

政法委祕書長：全力護航20大 政法頭等大事

下一則

捷克總統挺北京冬奧 「樂見政治小丑缺席」

延伸閱讀

從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密

從「香港藥師丸」變「性感蜜桃」李麗珍吐露裸戲秘密
沒人表態選香港特首 葉劉淑儀：中央不樂見社會撕裂

沒人表態選香港特首 葉劉淑儀：中央不樂見社會撕裂
香港理大反送中警民衝突 9人暴動罪成 7人判囚逾3年

香港理大反送中警民衝突 9人暴動罪成 7人判囚逾3年
香港疫情趨緩 年宵取消 花市湧現人潮

香港疫情趨緩 年宵取消 花市湧現人潮

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

2022-01-15 11:05

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）