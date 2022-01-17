香港反修例學生出獄被退學 「雙重懲罰」

香港反修例運動4000多名被捕學生在過去兩年陸續面對審訊，罪成者出獄後命途各不同。圖為反修例運動期間，港警壓制示威者。（路透資料照片）

香港 反修例運動總計有4009名學生被捕，在過去兩年陸續面對審訊，其中近28%、1117名學生已被控，罪成者出獄後命途各不同。有中學生未開審就被退學踢出學校，要到處去「叩門」，但也有學生幸運重返校園；有學生保釋期間考上大學，定罪出獄後卻被開除學籍，震驚之餘決定重考。

明報報導，立法會建制派議員及教育界關注涉案學生前路，認同須協助他們重投社會，有中學校長形容學校將出獄學生拒諸門外如「雙重懲罰」，建議教育局 設指引並鼓勵學校保留學位；經民聯梁美芬建議港府跨局合作推出計畫，協助出獄並有悔意的年輕人更生，強調社會傷口須復元，要推動社會復和。

據報導，據警方數字，截至去年11月底涉反修例運動共1萬270人被捕，包括4009名學生，1117名學生已被控。被捕者中1754人未成年，496人已被控。至於多少定罪者已出獄，懲教署稱無備存數字。

報導稱，有中學校長稱，部分被判刑學生陸續出獄，料今年是他們申請重返校園的高峰期；過去一年接到不少於5名涉反修例案學生「叩門」，部分人案件未開審已被中學遊說留班或遭「踢出校」，有學生感到徬徨。他指教育局提供12年免費中小學教育，學生有接受教育權利，深信年輕人需要機會改過，服刑已是適當懲罰，但不少學校仍忌諱相關學生、將他們拒諸門外，是「雙重懲罰」，「他們需重投社會，若學校也排斥，等於放棄他們」。

報導稱，為更好銜接出獄安排，該校長建議教育局提供清晰指引，帶頭鼓勵學校留位予相關學生，有助他們生涯規畫，「如一早留定位，學生或服刑期間善用時間備課，甚至備戰文憑試」。