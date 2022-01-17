狙擊林鄭 傳藍營意見領袖擬「搶閘」參選香港特首

去年底開始，林鄭月娥（前）尋求連任面對的阻力從未減少。（中通社）

香港 特首選戰鑼鼓響，山雨欲來風滿樓，雖然政圈普遍估計，在農曆新年前，「跑馬仔」都不會正式鳴槍開跑，但不代表這段「空窗期」就偃旗息鼓，止戈息戰，相反各方力量正暗中布陣，為未來兩個月選戰鋪路。

香港01報導，一名在網上擁10多萬粉絲的「藍營」（親建制派）KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖），最快於本周內「搶閘」宣布參選特首，很可能成為今場選戰第一個出來逐鹿中原之人。

據報導，如果以為KOL未夠班與其他潛在候選人相提並論，無關痛癢，則未免想得太簡單，事緣這位KOL素來「勇於」在網上鞭撻林鄭政府，成為「特首參選人」後，砲火勢更猛烈，配合上近日不斷叫陣的「梁營」，左右夾擊，一場狙擊林鄭連任的「圍城戰」漸見雛型。特首選舉提名 期未開始，戰鼓實敲響矣。

報導稱，該名有意加入戰團的KOL，在深藍圈子頗具人氣，網上YouTube頻道坐擁十多萬訂閱者，手握輿論平台，據聞準備在未來兩星期內，於自家頻道節目上宣布參選特首，並會發新聞稿予傳媒，廣告天下，很可能成為「搶閘」參選特首的第一人。

有建制派中人透露，該名KOL向友好表示有信心取得188張選委票，成功跨過入閘門檻，且已組成競選團隊，不似「玩玩吓」博出位，就算撇除是某陣營的狙擊陰謀（旨在夾擊他人），今次特首戰突然殺出一個KOL程咬金，客觀上亦可能造成兩層漣漪效應：第一，該名KOL出得來選，即反對林鄭連任，相信參選期間會力數林鄭的施政失誤，對林鄭爭取連任絕非好事。

第二，倘該名KOL真能取得188票成功「入閘」，角色猶如上屆特首戰中的胡國興，「如果胡國興與曾俊華站在同一陣線，在電視選舉論壇上炮口一致對準林鄭，林鄭都幾難招架，今屆林鄭未必有得選，但KOL的角色同樣微妙。」

至於外界最關注的中央屬意人選何時浮面，正式表態參選，最新消息指，由於林鄭政府近日收緊防疫 措施至年初三，期間取消一切大型活動，在這情況下，特首選舉議程或需延後啟後，中央屬意的人選很可能會在年初三後才正式公布參選。