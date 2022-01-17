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巴黎站封王 香港「劍神」張家朗花劍世界盃首金

香港新聞組／香港17日電
張家朗有望升上世界第二位。（取材自臉書）
張家朗有望升上世界第二位。（取材自臉書）

香港「劍神」張家朗再創歷史。這位24歲港將繼去年贏得東京奧運男子花劍個人金牌後，16日凌晨於男子花劍世界盃法國巴黎站展示「世一」實力，沿途過五關斬六將，最後於決賽以15：12將義大利劍手Edoardo Luperi刺下，成為首位贏得男子花劍世界盃冠軍的中國香港劍手，其世界排名亦有望升上第2位。

文匯報報導，張家朗自去年7月的東京奧運會成為香港首位贏得奧運金牌的男子運動員，為香港體壇及劍壇寫下新一頁。新一年的男子花劍世界盃法國巴黎站，是他東奧後首項國際比賽，結果他也不負眾望。現時世界排名第4的他，獲豁免外圍賽直入正賽64強，首圈先以15：13險勝法國劍手Alexandre Ediri；32強再以「決一劍」15：14力挫南韓的亞錦賽金牌名將河泰圭。

到了16強，張家朗愈戰愈勇，再以15：5大比分刺走南韓劍手Kim Dongsu，8強戰硬撼世界排名12位的法國劍手Enzo Lefort。一度落後6：8的張家朗，沉著應戰下連刺8劍，最終以15：9反敗為勝，昂然殺入4強。惟即使對手是世界「一哥」、2018年世界冠軍義大利劍手福科尼，張家朗卻令人驚喜地以15：4橫掃對手，完美展現奧運金牌風範。

「劍神」張家朗（左）成為首位贏得男子花劍世界盃冠軍的中國香港劍手。（取材自臉書）
「劍神」張家朗（左）成為首位贏得男子花劍世界盃冠軍的中國香港劍手。（取材自臉書）

半小時後張家朗與世界排名58位的義大利劍手Edoardo Luperi爭冠軍，雙方之前從未交手。身高1米93的張家朗開局再搶攻，閃電間已領先6：1，最終順利保持分差優勢，以15：12刺下金牌，這也是香港劍手首次站上世界盃頒獎台的頂點。

張家朗以往世界盃只贏過兩面銅牌，從未打入決賽。如今身份已換成奧運冠軍，他表示這並未為自己帶來壓力：「我沒有去想那麼多，反而很放鬆，沒有因為奧運冠軍身份，給自己太大壓力。」

另據大公報報導，張家朗首次贏得世界盃金牌，在國際賽場上為港爭光的光榮事蹟再次引起全城關注。特首林鄭月娥昨早亦在個人社交網站上特意恭賀家朗，讚揚他贏得俐落，表現出充分的自信。林鄭月娥藉此期望下屆政府可採納本屆政府建議的政府架構改組，成立文化體育及旅遊局。

東京奧運 世界盃 香港

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