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新疫鏈？港現源頭不明Delta病例 檢疫酒店9天6確診

香港新聞組／香港17日電
23歲寵物店女職員初確，圖為她的工作地點銅鑼灣Little Boss寵物店。（中新社）
23歲寵物店女職員初確，圖為她的工作地點銅鑼灣Little Boss寵物店。（中新社）

Omicron變種病毒傳播未止，Delta隱形傳播鏈再現社區。銅鑼灣Little Boss寵物店一名23歲女職員，涉及源頭不明初步確診，疑攜有Delta變種病毒，她居住的香港仔東勝道4號大廈昨晚被圍封強檢。她於病毒潛伏期曾光顧油麻地海底撈，也去過灣仔睿景酒店staycation，約10人須送往檢疫。

香港昨新增11宗新冠病毒陽性個案，8宗為輸入個案，空姐母親跳舞群組再擴大，患者為北角城市花園三座七十三歲確診者的家人；另外，居於青衣的貨機清潔工人，患者的病毒基因排序與早前輸入個案一樣； 另一宗確診則是43歲巴基斯坦裔主婦。

昨天初步陽性個案少於10宗，包括一宗源頭不明的23歲寵物店女職員。大公報報導，已打兩針科興的女店員帶有L452R變種病毒，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，她於11日出現喉嚨痛、咳嗽等病徵，15日驗出初步陽性，CT值為21。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，懷疑社區出現另一條傳播鏈；而出現源頭不明個案代表社區有隱形傳播鏈，倘個案曾到高危及多人地方而引起傳播，社區或有幾何式爆發。

明報報導，呼吸系統專科醫生梁子超則認為，香港已有一段時間未曾出現Delta，認為該患者較大可能是被早前「走漏」的輸入個案傳染，可做全基因測序，了解她與以往個案是否脗合再作追蹤，料中間或涉二代傳播。

一名住大坑東邨東滿樓、從巴基斯坦抵港的43歲女病人確診，她是在油麻地香港海景絲麗...
一名住大坑東邨東滿樓、從巴基斯坦抵港的43歲女病人確診，她是在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。（中通社）

此外，香港兩個月內出現第三宗檢疫酒店內感染事件，在油麻地的香港海景絲麗酒店，9天內先後有6人確診變種病毒，涉及兩個樓層共4個房間。其中曾住酒店12樓的43歲巴基斯坦女子檢疫期間，疑被鄰房71歲尼泊爾男子與其48歲男友人傳染，她返回九龍大坑東寓所後4天，檢測後呈陽性，屬Omicron個案，而該酒店4樓亦有3名住客先後中招。港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨實地調查後表示，酒店房間換氣率不足，導致交叉感染，涉事房間左右3間房、對面的左右3間房住客均需額外檢疫14天。

香港 變種病毒 Omicron

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