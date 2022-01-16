沒人表態選香港特首 葉劉淑儀：中央不樂見社會撕裂

新民黨主席葉劉淑儀早前捐出名貴骨董手表鼓勵市民接種疫苗。（中新社資料照片）

3月27日舉行的香港 特首選舉，將於2月15日開始接受提名 ，惟到昨日仍未有人表態參選。連續兩屆劍指特首寶座、均未能取得足夠提名入閘的新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀，昨日在電視節目上稱，香港政治生態大變，中央不希望社會因特首選舉而撕裂，所以遲遲沒有人出來搖旗吶喊。

明報報導，新民黨今屆立法會占5席，其中葉劉淑儀和黎棟國先後擔任保安局長。葉劉說，她與黎是立法會內最熟悉保安議題的議員，希望在基本法23條立法有所貢獻，她預料今屆港府未能在任期內完成立法，又形容12日立法會首次大會「非常有秩序」。

據報導，今屆立法會有不少沒有黨派的「單頭議員」，問及有否計畫吸納他們入黨，葉劉稱對此不心急，若吸納新人入黨，也不是為了增加新民黨在議會的票數，認為大家理念相同、合得來更重要，強調會多與獨立議員溝通。

報導稱，對於特首林鄭月娥 提出的政府改組方案，葉劉認為有必要且方向正確，稱分拆運輸及房屋局等在議會早有共識。運房局擬分拆成「房屋局」及「運輸及物流局」，她說過往港府亦曾以「房屋局」專責房屋事務，認為可兼顧私人市場及加快公屋興建的工作。她不認同房屋局與發展局合併，認為發展局需為建屋及經濟發展覓地，並兼顧各工務部門，合併後會負荷過重。