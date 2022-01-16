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香港年初三賀歲賽馬 連兩年關門作賽

香港新聞組／香港16日電
香港大年初三沙田馬場舉行的賀歲賽馬，將會閉門作賽。（新華社資料照片）
香港大年初三沙田馬場舉行的賀歲賽馬，將會閉門作賽。（新華社資料照片）

香港疫情嚴峻，繼港府早前宣布取消新春花車巡遊、年初二（2月2日）煙花匯演和再延長一系列防疫措施後，多項具有新春節日氣氛的活動亦相繼取消。馬會較早前宣布，沙田馬場賀歲賽馬將會關門作賽，亦是此賽事連續第二年作出如此安排。

大公報報導，馬會每年年初三都會在沙田馬場舉行賀歲賽馬，去年1月27日大年初三因為疫情影響，首度「半閉門」作賽。只允許早訂座、在馬場餐廳用膳的公眾人士入場及已訂座的馬主及親友或同行會員入場。今年再受疫情影響，馬會較早前宣布將賀歲賽事轉為閉門作賽。

馬會表示，今年將採取更嚴厲防疫措施，限制比去年更多，屆時除了騎師、練馬師外，包括馬主、會員、公眾、傳媒等一律不得進場，馬會現時更安排部分工作人員在家工作。

至於不少市民會去上頭炷香的黃大仙祠、沙田車公廟求籤和轉風車等活動，有關團體表示仍未有最新安排。不過，港媒報導，按照去年做法，黃大仙祠在疫情下取消頭炷香的活動，改由黃大仙祠監院以及嗇色園董事會主席及副主席在午夜零時為廣大市民祈福，並改由社交網站直播儀式。大年初一至正月十五則實施人流管制，善信進祠須掃「安心出行」或登記個人資料才可獲取入園特許證。

疫情 防疫 香港

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