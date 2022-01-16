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香港1周2宗 再有機艙清潔員染疫 2人未見面

香港新聞組／香港16日電
香港15日新增5宗新冠病毒陽性病例。一名貨機機艙清潔員初步陽性，她與家人居住於青衣長宏邨宏善樓。圖為宏善樓居民接受強制檢測。 （中新社）
香港15日新增5宗新冠病毒陽性病例。一名貨機機艙清潔員初步陽性，她與家人居住於青衣長宏邨宏善樓。圖為宏善樓居民接受強制檢測。 （中新社）

香港昨日新增5宗新冠肺炎確診個案，以及少於10宗初確，包括一名貨機機艙清潔員初確，是過去一周第二宗清潔工為機艙清潔而染疫的個案，源頭暫時未明，衛生署相信她受機組人員或機艙環境感染的可能性較大。患者未按機管局要求每兩天檢測一次，潛伏期曾乘坐機場巴士E21及E32，同車乘客須接受強制檢測，惟目前「安心出行」應用程式未覆蓋交通工具，個案追蹤難上加難。

文匯報報導，有專家認為，此次事件凸顯「安心」的缺口，建議在交通工具使用藍牙系統自動偵測出行紀錄，方便遇事時追蹤。工會則建議所有航機抵港後先進行消毒，才讓清潔員工上機工作。

另據大公報報導，這名41歲機艙女清潔員昨居住的青衣長宏邨宏善樓昨晚被圍封強檢。衛生防護中心表示，女患者在最近幾次檢測中，沒有跟隨機場員工「兩日一檢」的要求，估計可能適逢休息日，具體原因有待了解。

香港15日新增5宗新冠病毒陽性病例。一名貨機機艙清潔員初步陽性，她與家人居住於青...
香港15日新增5宗新冠病毒陽性病例。一名貨機機艙清潔員初步陽性，她與家人居住於青衣長宏邨宏善樓。圖為宏善樓被圍封。（中新社）

港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉認為，機艙清潔員、竹篙灣檢疫中心工作人員等高風險人員，應該「每天一檢」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名女患者每日清潔三至八班貨機，每次有五至七名同事一起工作。她與之前確診的機艙清潔員並無見面。她10日到過青衣長亨邨麥當勞、長亨邨街市，平日返工乘搭E21及E32巴士，衛生防護中心將追蹤有關巴士乘客。

該名女患者已打兩針疫苗，無病徵，是經機場定期檢測發現。她於8日、11日的檢測均為陰性，但14日檢測呈初步陽性，CT值為約20。

另外，一名43歲女子昨日初步確診，她居住的深水埗大坑東邨東滿樓昨晚被圍封強檢。她於上月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，機場檢測結果呈陰性，在油麻地香港海景絲麗酒店隔離檢疫期間，六次檢測均呈陰性。她於本月10日返回住所，14日按規定再檢測的結果呈初步陽性，CT值大於20。

檢測 機場 香港

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