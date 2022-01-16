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香港疫情趨緩 年宵取消 花市湧現人潮

香港特派員李春／香港16日電
港府取消年宵花市，大批港人湧到花市購花。圖為2020年的年宵花市。（中新社資料照片）
港府取消年宵花市，大批港人湧到花市購花。圖為2020年的年宵花市。（中新社資料照片）

香港疫情進一步緩解，新增確診人數進一步減少。在港府宣布取消年宵花市下，昨天周末大批港人湧到花墟（花市）購花，港官稱將對花墟實施人流管制，港府專家顧問則說不能長年累月管制。此外，港府將疫苗接種年齡擴展到5至11歲兒童，最快本周有針打。

香港衛生防護中心公布，昨天香港新增五宗確診個案，當中四人感染Omicron。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，新增個案中，三宗屬於輸入個案，二宗是與輸入個案有關連的本地個案。

疫情緩解，港人周末再上山下海散心，在旺角的花墟，人頭湧動，大批香港人提早去購買年花。

港府食物及衞生局局長陳肇始說，新冠變種病毒Omicron的傳播速度很快，如果不減低人流，會不斷擴散，現時評估可能有潛藏社區的傳播鏈，當局研判後忍痛取消花市，食環署會盡快聯絡花農，發還檔攤費用及提供特惠金補償。她說，民政事務總署和警方會在花墟實施人流管制措施。

港府宣布延長社交距離措施至春節後，港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，放寬任何社交距離措施都有一定風險，但香港不能長年累月收緊，港府應在適當時候重啟早輪晚市，建議食肆枱與枱相隔1.5米代替膠板桌。

香港新聞組／香港16日電

大公報報導，梁卓偉昨在電台節目上表示，有研究顯示Omicron變種病毒最主要的傳播途徑，不是飛沫傳播，而是空氣傳播，有外國文獻顯示現時食肆用於阻擋飛沫的膠板，反而令空氣更難流通，指膠板是「心理作用多於一切」。飲食業認為有關建議不切實際，因香港大部分食肆面積細，無可能枱與枱相隔1.5米。

此外，Omicron變種病毒傳播力強，港府鼓勵市民盡快接種疫苗，並將疫苗接種年齡擴展到5至11歲的兒童。負責統籌疫苗接種計畫的公務員事務局局長聶德權表示，計畫本周內開放社區疫苗接種中心及約1000間私家診所，讓香港40萬名5至11歲兒童可接種科興疫苗；因應兒童接種復必泰（輝瑞、BNT）劑量是成人劑量的三分一，農曆新年後將設立專為兒童接種復必泰的疫苗中心。

香港 疫苗 Omicron

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