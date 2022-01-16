香港理大反送中警民衝突 9人暴動罪成 7人判囚逾3年

九名示威者2019年11月18日在香港理工大學附近參與「暴動」，15日分別被判入教導所及判囚38至40個月。圖為當日警員制伏示威者。（路透資料照片）

2019年香港 「反送中 」運動期間，香港理工大學爆發激烈警民衝突。香港區域法院昨天判決，9名參與的示威者暴動罪名成立，其中2人入教導所，其餘7人分別被判刑38個月及40個月。

中新社報導，控方指出，2019年11月，香港理工大學附近發生暴力事件，9名被告不是剛巧路過或在場旁觀，而是蓄意裝備自己到場參與該處的非法活動，他們被捕時都穿著深色或黑色衣服，也穿戴或帶有一些裝備，如頭盔、護目鏡、防毒面罩、手套等。

9名被告均被控一項暴動罪，其中2名被告被捕時查獲有剪刀、打火機燃料及六角匙等，還被加控一項有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

另據港媒報導，本案主審法官林偉權稱，修例風波引發一連串暴力事件，許多參與者是年輕人，9名被告案發時介於18歲到27歲間，他們入世未深，懷著改變社會的理念，卻用錯方式表達。他們不曉得就算沒有參與實質暴力行為，蓄意到場支持及支援其他人已屬有罪，而且「罪責非輕」。

林偉權並稱，法庭判刑時必須考慮阻嚇性，不過刑罰不應過重。由於年輕人將來仍必須重入社會，遂判兩名20歲男生入教導所，其餘被告7人分別判監38個月及40個月。

聯合早報報導，兩名年紀最小的被告陳國威及陳霆堃犯案時分別僅18歲及17歲，現在也不過20來歲。

另兩名被告梁嘉星、詹隆享除了暴動罪外，另被裁定有攻擊性武器或適合作非法用途的工具兩罪；另一被告曾倩儀被捕時手持汽油彈，這3人被判監40個月。其餘4名被告陳子謙、江鏡棠、黃適哲及鄧錦樂，則被判監38個月。

2019年11月「反送中」運動期間，香港理大校園爆發激烈警民衝突，演變成長達13天的圍城戰，最後共有1377人被捕。