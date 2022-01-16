我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

香港理大反送中警民衝突 9人暴動罪成 7人判囚逾3年

香港新聞組／香港16日電
九名示威者2019年11月18日在香港理工大學附近參與「暴動」，15日分別被判入教導所及判囚38至40個月。圖為當日警員制伏示威者。（路透資料照片）
九名示威者2019年11月18日在香港理工大學附近參與「暴動」，15日分別被判入教導所及判囚38至40個月。圖為當日警員制伏示威者。（路透資料照片）

2019年香港反送中」運動期間，香港理工大學爆發激烈警民衝突。香港區域法院昨天判決，9名參與的示威者暴動罪名成立，其中2人入教導所，其餘7人分別被判刑38個月及40個月。

中新社報導，控方指出，2019年11月，香港理工大學附近發生暴力事件，9名被告不是剛巧路過或在場旁觀，而是蓄意裝備自己到場參與該處的非法活動，他們被捕時都穿著深色或黑色衣服，也穿戴或帶有一些裝備，如頭盔、護目鏡、防毒面罩、手套等。 　　

9名被告均被控一項暴動罪，其中2名被告被捕時查獲有剪刀、打火機燃料及六角匙等，還被加控一項有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

另據港媒報導，本案主審法官林偉權稱，修例風波引發一連串暴力事件，許多參與者是年輕人，9名被告案發時介於18歲到27歲間，他們入世未深，懷著改變社會的理念，卻用錯方式表達。他們不曉得就算沒有參與實質暴力行為，蓄意到場支持及支援其他人已屬有罪，而且「罪責非輕」。

林偉權並稱，法庭判刑時必須考慮阻嚇性，不過刑罰不應過重。由於年輕人將來仍必須重入社會，遂判兩名20歲男生入教導所，其餘被告7人分別判監38個月及40個月。

聯合早報報導，兩名年紀最小的被告陳國威及陳霆堃犯案時分別僅18歲及17歲，現在也不過20來歲。

另兩名被告梁嘉星、詹隆享除了暴動罪外，另被裁定有攻擊性武器或適合作非法用途的工具兩罪；另一被告曾倩儀被捕時手持汽油彈，這3人被判監40個月。其餘4名被告陳子謙、江鏡棠、黃適哲及鄧錦樂，則被判監38個月。

2019年11月「反送中」運動期間，香港理大校園爆發激烈警民衝突，演變成長達13天的圍城戰，最後共有1377人被捕。

香港 反送中

上一則

香港疫情趨緩 年宵取消 花市湧現人潮

下一則

沒人表態選香港特首 葉劉淑儀：中央不樂見社會撕裂

延伸閱讀

香港預計下周起 為5至11歲孩童接種新冠疫苗

香港預計下周起 為5至11歲孩童接種新冠疫苗
參與圍毆韓裔並曝歧視言論 18歲非裔少年曼哈頓被捕

參與圍毆韓裔並曝歧視言論 18歲非裔少年曼哈頓被捕
與確診同事午膳 香港檢疫中心保安初確

與確診同事午膳 香港檢疫中心保安初確
雲吞美味

雲吞美味

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻