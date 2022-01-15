香港財政司司長陳茂波14日出席立法會首次財務委員會會議，他表示，對於派發消費券他聽到很多不同的意見，但是再派未必很容易，會密切留意疫情情況。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波14日赴立法會表示，2021年香港全年經濟增長（GDP）可達6.4%，符合早前預測；2022年仍會處於增長軌道上。香港經濟日報報導，陳茂波表示，目前防控新冠疫情 仍是最重要的工作，爭取在最短時間內切斷傳播鏈，以確保經濟成長。

另據大公報報導，新一屆立法會財務委員會於昨日舉行首次會議。財政司司長陳茂波在會上簡報了香港整體經濟最新狀況及2022-2023年度財政預算 案諮詢，希望盡早了解議員的想法及建議。本屆港府最後一份財政預算案將於下月23日發布。

陳茂波指出，受惠於出口表現強勁，本地疫情大致穩定受控，內需動力持續恢復，加上電子消費券發放令私人消費開支錄得可觀增長，香港去年經濟顯著復甦。去年經濟首三季合計按年大幅增長7.0%。根據掌握的最新數據，估計2021年全年合計的增幅可望達到6.4%，符合去年11月的預測，扭轉了2019及2020連續兩年的衰退走勢。

陳茂波說，過去兩年，面對經濟下行及應對疫情對市民及企業帶來的壓力，港府採取了力度甚大的逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，2021年度的財政赤字超過2300億元（港幣，下同，約295.4億美元），若撇除發債及房屋儲備金回撥，則赤字高達2800億元；而今個財政年度預算案的赤字為1016億元，若撇除發債、房屋儲備金及未來基金投資回報的回撥，則赤字高達1800億元。不過，受惠於包括出口暢旺、賣地收入及發展商補地價的金額遠高於預期等，估計今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

此外，陳茂波表示，去年下半年電子消費券暫見對香港GDP有0.7%提振作用。