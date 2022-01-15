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澳門修改訂博彩法 最多發6賭牌 年期縮短

香港新聞組／香港15日電
澳門博彩法修法草案內容首度曝光，沒有如之前諮詢要求由政府派代表進駐博企董事會，亦無過問派息，業界人士包括澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝指出，業界表示歡迎，並明言會參與賭牌競投。（中通社資料照片）
澳門博彩法修法草案內容首度曝光，沒有如之前諮詢要求由政府派代表進駐博企董事會，亦無過問派息，業界人士包括澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝指出，業界表示歡迎，並明言會參與賭牌競投。（中通社資料照片）

為推動澳門特區博彩業的健康發展，澳門政府昨公布修訂「娛樂場幸運博彩經營法律制度」草案，建議批給賭牌數量最多為六個，年期不多於10年，可延長最多3年，禁止轉批給或俗稱「副牌」；調升承批公司的資本金額至50億元（澳門元，下同，約6.2億美元），提升由澳門永久居民出任的常務董事占股比率至15%，限制承批公司或其屬控權股東公司的上市流通股比率至最多30%。

明報報導，是次修訂並未再要求委派政府代表入博彩企業董事會及限制博彩企業派息。當局在收市後公布修例詳情，惟濠賭股昨日已偷步急升，當中尤以金沙中國逾7%的升幅最大。

據報導，環顧一眾濠賭股旗下賭牌承批公司，全部最少10%股份已由澳門居民持有，若以股本計算，美高梅及金沙的承批公司資本額最細，僅2億澳門元，新濠國際旗下承批公司資本最高，達到10.1億元，但是全部遠低於50億的新門檻。

報導指出，澳門行政會發言人、行政法務司長張永春昨日稱，在新的修法下，並沒有在諮詢階段建議要由政府委派代表進入博彩承批公司，但是會加強監管公司，訂明博彩企業在作出影響運作及財務等重大決定時，要主動通知政府。

報導稱，考慮到現行稅率已達35%，加上博彩企業另須撥付5%支持文化、旅遊及城市發展，相對其他地區高，因此在顧及民生需要下，目前不會考慮調整稅率。若未能趕及完成立法及重新競投，當局會作短時間延長批給。另政府會容許現有經營者及符合資格者競投，一旦落選，將按照現有法律，娛樂場及相關設備歸政府處理，然後移交新經營者，實行無縫銜接經營。

報導引述澳門博彩副主席兼行政總裁蘇樹輝表示：「政府沒有要求委派代表進入博彩企業董事會，亦無過問派息，只須知會政府重大財政決定，反映順從業界意見，給予業界自主權，業界表示歡迎。」

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