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與確診同事午膳 香港檢疫中心保安初確

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港感染Omicron變種病毒的國泰空姐衍生多條傳播鏈，令大量確診者的密切接觸者要送往竹篙灣檢疫中心隔離，檢疫設施壓力大增，行政混亂，保安員疑忙中有錯，稍一不慎即中招。昨日，竹篙灣再多一名保安員初確，令染疫員工增至兩人。

文匯報報導，衛生防護中心總監徐樂堅認為，保安員在穿著和除下保護衣過程中或易受感染，中心會檢視有關程序，又承認早前因為人為出錯，令部分檢疫者未能如期接受病毒檢測。6日至13日共有2150人完成檢疫，當中60人延誤一兩天才放「疫監」，他向受影響人士致歉，並表示署方會改善檢疫工作。

竹篙灣檢疫中心昨日再多一名員工染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，除日前確診的51歲女保安員相信受國泰空姐群組的確診者感染外，另一名同為中國海外物業服務有限公司承辦商的51歲女保安員昨日亦初步確診。她負責派發物資，但未與檢疫者有接觸，惟與日前確診的保安員曾一同在貨櫃休息室內更衣和一起午膳，相信是受對方感染。

初確患者11日最後一天上班，同日送檢，前日出現病徵。她已接種兩劑科興疫苗，居於將軍澳寶盈花園4座，港府昨晚7時圍封上址強制檢測。

另據明報報導，港區人大代表洪為民本月初舉行「流水式」生日派對，事隔11天，特首林鄭月娥昨表示，出席生日宴官員由14人增至15人，包括退休前休假的海關前關長鄧以海，強調港府會嚴肅跟進。派對中有染疫賓客疑瞞報行蹤。衛生署最新調查發現，賓客人數增至225，須檢疫人數亦增至113。

大公報報導，林鄭月娥昨表示，港府就通關做了大量工作，中央和內地亦差不多同意和滿意通關安排，強調只要疫情受控，兩地「通關有期」。

檢測 林鄭月娥 疫情

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