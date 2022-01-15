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港確診降至個位數 晚市禁到2月3日 飲食業恐虧12億美元

香港特派員李春／香港15日電
香港14日公布延長一系列現有社交距離措施至2月3日，餐廳酒吧晚市禁堂食。圖為當日下午市民於中環一家餐廳內用餐。（中通社）
香港14日公布延長一系列現有社交距離措施至2月3日，餐廳酒吧晚市禁堂食。圖為當日下午市民於中環一家餐廳內用餐。（中通社）

香港衛生防護中心昨天公布新型肺炎確診個案，證實降到個位數。這顯示所謂的第五波疫情，數日之內就得以緩和。但港府仍提前公布延長現有嚴控社交距離措施，香港民間一片哀聲，因為一年一度的年宵就此別過，年夜飯也吃不爽了。飲食界議員張宇人估計整個行業有近百億港元（約12.8億美元）的損失。

按香港衛生防護中心公布，14日新增九宗新型肺炎確診，包括六宗輸入、二宗與輸入個案相關及一宗本土個案。初步陽性個案低於十宗。

香港所謂第五波疫情，其實沒有準確的開始日子，只是香港特首林鄭月娥1月5日說香港第五波疫情「一觸即發」，那天宣布英美等八國停航，對內除維持四人限聚令和口罩令，食肆禁晚間堂食及關閉戲院、博物館和體育場所、觀光活動暫停。

香港屯門社區近日出現多宗新冠肺炎病例，香港食環署潔淨服務承辦商清潔人員14日於重...
香港屯門社區近日出現多宗新冠肺炎病例，香港食環署潔淨服務承辦商清潔人員14日於重災區屯門仁愛街市外清潔消毒。（中新社）

而在那「一觸即發」的當天，香港宣布新增38宗新型冠狀病毒確診個案，當中31宗或涉Omicron變異病毒株，另有初步陽性約20宗。也是在那天之後，疫情沒有如某專家所言的排山倒海而來，反而逐日減少。

疫情緩和，但港府動作沒有緩和。昨晚林鄭宣布，當局最新評估疫情仍未受控，仍有爆發的風險，現有社交距離措施須延長14天至2月3日農曆年初三。由於這些措施包括餐廳酒吧晚市禁堂食，以及15種表列處所包括戲院、酒吧、健身房等續停業，還有各種大型活動需要取消。

香港將要到來的大型活動，主要圍繞春節的官民兩類活動。官方顯然不會有活動安排，民間則將痛失年夜飯、逛年宵花市兩項傳統大節目。

既然疫情明顯緩和，港府因何仍如此鐵面呢？按香港衛生防疫中心總監徐樂堅醫生的說法，雖然近日感染數字有緩和，但相信社區內，尤其某區域，不排除仍有隱性傳播鏈，故傳播風險絕對存在，所以疫情緩和，受控之說言之尚早。

香港新聞組／香港15日電

大公報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，對恢復堂食已經是「打定輸數」，而且此次防疫抗疫基金資助只是上次的一半，更不足以支撐業界繼續營運，他表示，若禁堂食持續，業界會出現裁員潮。

飲食界議員張宇人表示，第五輪的防疫抗疫基金對食肆的資助金額是杯水車薪，港府又要把禁堂食的措施延長至年初三，食肆將失去黃金檔期的團年飯生意，估計整個行業有近百億元的損失，而資助卻不足兩成，業界對此感到非常無奈和極度失望。

香港 疫情 防疫

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