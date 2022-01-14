我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「放逐」安德魯王子

約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

港財政司長：2021年香港經濟成長率可望達6.4%

記者呂佳蓉／即時報導
香港財政司司長陳茂波。取材自中新網
香港財政司司長陳茂波。取材自中新網

香港財政司司長陳茂波14日在香港中華總商會主辦的論壇上表示，2021年香港的經濟增長率可望達到6.4%，但是2022年香港經濟復甦的的廣度、深度和速度仍然充滿不確定性。

據港媒星島日報報導，陳茂波表示，香港過去一年的復甦動力一直維持強韌，去年首3季合計經濟年增率大幅增長7%，逆轉2019及2020連續兩年的經濟衰退。

陳茂波並指，去年10月、11月香港的出口和零售表現理想，估計第四季經濟會有穩健的按年增長，2021年全年合計的增長可望達到6.4%。勞工市場情況也有明顯改善，經季節性調整的失業率顯著下跌，從去年年初7.2%降至4.1%。

陳茂波表示，防疫抗疫是今年最重要的工作，受新冠Omicron病毒株影響，香港的疫情近期出現變化，港府上周收緊多項社交距離措施，爭取在最短時間內切斷傳播鏈。

他強調，如果能成功讓香港疫情穩定，外圍環境沒有顯著惡化，香港經濟在2022年應會處在增長的階段，但復甦的廣度、深度和速度現在仍然充滿不確定性。而近期收緊了防疫措施，難免對香港的飲食、零售及其他服務行業增添一定壓力。

對於短期的壓力與挑戰，陳茂波呼籲，香港大眾努力配合政府的防疫抗疫措施，盡快接種疫苗和加強劑，在整個社會中構築起大型保護屏障，盡量緩減病毒傳播的速度。

香港 防疫 疫情

上一則

疫情續燒…上海淪陷 奶茶店群聚5感染 急排查3萬人

延伸閱讀

好康報你知／香港好運來超市

好康報你知／香港好運來超市
香港理大成功研發可殺滅COVID-19病毒物料

香港理大成功研發可殺滅COVID-19病毒物料
團結香港基金 否認挺陳馮富珍選特首

團結香港基金 否認挺陳馮富珍選特首
李家超去信經濟學人 抗議該刊批評立法會「嚴重誤導」

李家超去信經濟學人 抗議該刊批評立法會「嚴重誤導」

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款