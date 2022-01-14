董建華智庫團結香港基金否認 傳挺陳馮富珍選特首

陳馮富珍傳獲董建華的「團結香港基金」支持競逐特首，遭到否認。（中新社資料照片）

香港 下屆特首人選傳聞多，有香港媒體稱董建華打理的智庫機構支持前世衛 總幹事陳馮富珍出選下屆特首，但這個機構13日否認此事，稱該機構邀請陳馮珍演講與特首選舉無關。

香港特首林鄭月娥12日到立法會出席答問，主動公布其港府政策局架構重組 建議，被認為是競逐連任訊號之一。同時香港英文虎報引述其姊妹刊東周刊的報導，稱陳馮富珍獲前特首董建華成立的「團結香港基金」支持，將競逐下屆特首，還說陳馮富珍近日已令中間人四出接觸人才，要求他們提交履歷，似為選特首組班底作準備。

「團結香港基金」發言人13日回應稱，對有傳媒報導「團結香港基金」支持世界衛生組織前總幹事、全國政協常委陳馮富珍參選特首一事，並非事實。

發言人稱，基金會是智庫組織，主要工作是公共政策研究。基金會早前邀請陳馮富珍在論壇作主題演講是多個月前的決定，純粹從公共政策討論角度出發，與特首選舉完全無關，又稱該論壇其後因新型冠狀病毒疫情延遲舉行。

「團結香港基金」由前特首董建華2014年11月創辦，成立時董建華任基金主席。基金會定位非政府、非牟利機構。基金會先後設立公共政策研究院、中華學社、科技創新平台、商社聚賢平台、中國文化研究院和香港地方志等機構。

「團結香港基金」原定1月7日主辦「中華大講堂」，邀陳馮富珍演講，主題為「提升全球健康 造福世界人民」。消息傳出，即被香港政界認定為選特首的暖身之舉。

陳馮富珍出身醫生，曾任港府衛生署長，任內因香港爆發禽流感，她以「我日日都食雞」來安撫社情。2006年在中國政府推舉下，競逐世界衛生組織總幹事成功，在連任後於2017年6月卸任世衛總幹事。有關陳馮富珍有意競逐特首，在香港政圈時有說法，陳本人對此絕不回應。

香港新聞組／香港14日電

另外，全國政協副主席梁振英連日接受報章訪問，但拒絕回應會否參選特首，據明報引述港媒報導，梁振英認為下任特首最重要是要能做好「內交」工作。

據報導，梁振英表示，與其猜測誰參選、當選，香港人倒不如問一個問題：在目前情况下，香港需要一個什麼樣的特首。他說，下一任特首最重要是要能做好「內交」工作，令香港既能借助國家發展，重振香港經濟，又能發揮獨特功能貢獻國家，「在全國範圍內體現香港實施一國兩制的價值」。