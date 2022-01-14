屯門疑診所爆疫 2護士隔空初步確診
新冠第五波疫情爆發，由國泰空少空姐引發的群組持續擴大，疑被空少傳染的屯門藥房老闆，其家人往診所求醫時造成兩護士感染；家住屯門、在竹篙灣檢疫中心工作的女保安員，疑在確診住客的房間外貼通告後中招；一名巴基斯坦裔地盤工兼foodpanda外賣員初步確診。
綜合媒體報導，衛生防護中心調查發現，女保安員曾在一名染疫者房間門口貼通告，兩人有一道紗窗之隔，無直接接觸，但還是被感染。
至於保安員貼通告的房間，是一位51歲的「足福里」女員工，她曾為空姐母親的73歲舞友按摩。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，Omicron傳播力強，故有機會空氣傳播，目前，「貼通告」暫時是兩人唯一共通的流行病學關連。
另一名暫列為無源頭個案的29歲巴基斯坦籍男子，居住天水圍天逸邨逸灣樓，在啟德地盤做地盤工，並且是外賣平台foodpanda兼職外賣員。有民眾擔心，在送餐過程中不小心散播病毒。不過，張竹君指其病毒量低且檢測反覆，有可能為「復陽」個案。
此外，被視為疫情高危地區的屯門也爆發疫情，該區黃金海岸的莊柏醫療診所兩名護士昨日初步確診。
其中一名護士是浸大學生，她於本月3日及5日在黃金海岸商場診所分店陪同張思敏醫生診症。當時，東亞大藥房染疫東主的兒子求診，張醫生為他檢查喉嚨時未戴口罩，已送往檢疫中心，暫未呈陽性，而護士當時站在較遠處。
由於兩名護士均為屯門居民，分別居於龍城花園1座及凱德花園2座，政府昨晚已圍封該區強制檢測。
呼吸系統專科醫生梁子超建議，中學及專上院校暫停面授課堂，「目前只有幼稚園及小學停課，但中學及大學人流聚集，不同班也會有社交活動及接觸，學校若爆疫，學生家庭成員亦受影響，加上香港個案追蹤及檢測效率差，疫情可能會失控。」
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