屯門疑診所爆疫 2護士隔空初步確診

香港13日新增14宗新冠肺炎病例。衛生署衛生防護中心指，有患者曾到訪的屯門黃金海岸商場莊柏醫療診所的兩名護士初步陽性。圖為屯門莊柏醫療診所。 ( 中新社）

新冠第五波疫情 爆發，由國泰空少空姐引發的群組持續擴大，疑被空少傳染的屯門藥房老闆，其家人往診所求醫時造成兩護士感染；家住屯門、在竹篙灣檢疫中心工作的女保安員，疑在確診住客的房間外貼通告後中招；一名巴基斯坦裔地盤工兼foodpanda外賣員初步確診。

綜合媒體報導，衛生防護中心調查發現，女保安員曾在一名染疫者房間門口貼通告，兩人有一道紗窗之隔，無直接接觸，但還是被感染。

至於保安員貼通告的房間，是一位51歲的「足福里」女員工，她曾為空姐母親的73歲舞友按摩。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，Omicron傳播力強，故有機會空氣傳播，目前，「貼通告」暫時是兩人唯一共通的流行病學關連。

另一名暫列為無源頭個案的29歲巴基斯坦籍男子，居住天水圍天逸邨逸灣樓，在啟德地盤做地盤工，並且是外賣平台foodpanda兼職外賣員。有民眾擔心，在送餐過程中不小心散播病毒。不過，張竹君指其病毒量低且檢測 反覆，有可能為「復陽」個案。

此外，被視為疫情高危地區的屯門也爆發疫情，該區黃金海岸的莊柏醫療診所兩名護士昨日初步確診。

其中一名護士是浸大學生，她於本月3日及5日在黃金海岸商場診所分店陪同張思敏醫生診症。當時，東亞大藥房染疫東主的兒子求診，張醫生為他檢查喉嚨時未戴口罩 ，已送往檢疫中心，暫未呈陽性，而護士當時站在較遠處。

由於兩名護士均為屯門居民，分別居於龍城花園1座及凱德花園2座，政府昨晚已圍封該區強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超建議，中學及專上院校暫停面授課堂，「目前只有幼稚園及小學停課，但中學及大學人流聚集，不同班也會有社交活動及接觸，學校若爆疫，學生家庭成員亦受影響，加上香港個案追蹤及檢測效率差，疫情可能會失控。」