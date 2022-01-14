Omicron肆虐禁堂食 酒樓爆退訂潮 海鮮半價拍賣

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

Omicron變種病毒 肆虐，全港食肆日前實施晚市堂食禁令，團年飯、春茗等飲宴爆「退訂潮」。業界指出，堂食禁令生效後，全港食肆每日損失1.5億（港元，下同，約1926萬美元）生意，支持提早實施「疫苗氣泡」換取回復有限度晚市。

文匯報報導，酒樓早前入貨應市的大量新鮮食材囤積滯銷，部分酒樓的魚缸「逼爆」海鮮，與其養死海鮮，不如忍痛半價轉讓予街市魚檔「益街坊」。殺入街市後，海鮮身價大跌近半，如平時每斤售近400元的澳洲 龍蝦一度降價至200元；印尼瀨尿蝦平日每斤售350元，街市價跌至每斤180元等。

經營海鮮酒樓的鯉魚門商會主席王石星表示，晚市堂食禁令頒布後，本來一片好景的酒家生意一下子跌至冰點，「禁令前，每天二、三十萬元生意額，一下子跌至不足1萬元，但每天我們的經營成本卻逾萬元。」

王石星表示，鯉魚門有約30個海鮮批發檔，禁堂食令前平均每檔有市值逾30萬元的存貨，大部分已被酒家預購。不過，沒有晚市堂食後，海鮮囤積滯銷，酒家便劈價三成至五成，託批發檔賣予街客，或賣予街市魚檔散貨。

他舉例說，澳洲象拔蚌疫情 前每斤約售380元，日前跌價至280元；日本牧丹蝦（刺身專用）480元一斤劈價至320元一斤；菲律賓龍蝦（刺身專用）450元一斤跌至約300元一斤等。「要大減價的海鮮都是存活期短的，目前仍在賣的貴價海鮮能存活較長時間，酒樓保留小量存貨。」