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大公報點名香港明報：是否想接蘋果煽動角色？

香港新聞組／香港13日電
明報日前遭大公報點名，「想接『蘋果』的煽動角色」。（Getty Images）
明報日前遭大公報點名，「想接『蘋果』的煽動角色」。（Getty Images）

香港媒體蘋果日報、立場新聞和眾新聞相繼關門後，香港親北京媒體大公報10日點名批評明報，質疑其是否「想接過蘋果的煽動角色」。大公報日前才前點名中研院學者吳叡人違反港區國安法

去年6月，香港警方拘捕壹傳媒及香港蘋果日報5名高層，指其涉嫌違反港區國安法，港蘋在當月24日最後一天出刊便不再營運；去年12月29日，港警以串謀發布煽動刊物罪拘捕網媒「立場新聞」6人，立場新聞當天宣布停止營運；今年1月，網媒「眾新聞」主動宣布4日起停止營運，理由是當前執法界線模糊。

在當前港區國安法的威脅下，創辦於1959年、至今已超過一甲子的明報也明顯感受到壓力，自6日起在其觀點版、副刊以及世紀版新增「編按」，強調刊出的時事文章若提出批評，「絕無意圖煽動憎恨」。

明報7日刊登前嶺南大學文化研究系客席副教授羅永生的文章「權力魅惑狂獻祭 知識分子作羔羊」，指當局檢控媒體人士及港大移除紀念六四的雕像「國殤之柱」是「大清算」，為了「祭獻」政治權力；並指當局選在立法會選舉後執法，是為了轉移低投票率、選舉「失利」的視線。

「大公報」10日發出評論文章，質疑明報刊登羅永生此篇文章「到底意欲何為？」並稱，「如果明報真不是想接過蘋果的煽動角色，就應該用實際行動來證明自己」。這篇評論還稱，明報想用編按作為「免責聲明」，改變不了「客觀事實」。

海外媒體自由亞洲電台引述香港記者協會主席陳朗昇表示，明報新增編按的做法，明顯反映其對香港「刑事罪行條例」中就「煽動意圖」的界線存有擔憂。他說，目前業界還未能掌握法庭對「煽動文字」的理解。

當前許多香港媒體在立場把控上如履薄冰。事實上，在刊登羅永生的文章後，明報10日也刊登了立場相反、由香港文化協進智庫高級副總裁韓成科撰寫的反駁文章，標題稱「執行國安法何錯之有？ 羅永生『祭獻論』莫名其妙」。

香港當前嚴格執行國安法的情況下，親北京媒體的作用也受到關注。

大公報除了點名批評同業，先前還引述法律專家意見，指中研院學者吳叡人的評論違反香港國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或「煽動意圖罪」等。中研院11日發表聲明強調，無法認同這樣的說法，並呼籲全體學界人士共同維護民主政治基本人權。

香港 蘋果 港區國安法

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