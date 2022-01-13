香港立法會會議廳 首次同時掛國徽、區徽

香港第七屆立法會召開首次大會，可看見會議廳上國徽與區徽首次同時亮相（左圖，中通社）；右圖為議場原只掛區徽（中新社資料照片）。

香港 特區第七屆立法會12日11時在立法會綜合大樓會議廳舉行首次會議，這次會議是香港特區行政長官答問會。會上，國徽、區徽同時亮相，引人注目，這是香港特區立法會歷史上第一次在會議廳同時掛上了國徽和區徽。

新華社報導，香港特區第七屆立法會首次會議，會場布置煥然一新。國徽和區徽，一大一小，一上一下，掛在主席位上方，正對著會議廳大門。一眼望去，莊嚴大氣，熠熠生輝。

另據中新社報導，多位立法會議員在會議結束後會見傳媒時表示，在「愛國者治港」下的首次立法會會議順暢有序進行，是非常良好的開端，希望特區政府和立法會可以衷誠合作，推動香港社會向前發展。

立法會內務委員會主席、民建聯主席李慧琼表示，本屆立法會首次會議上，香港特區行政長官林鄭月娥 與立法會議員之間的答問順暢有序進行，香港市民可以通過直播等渠道了解行政長官的施政想法，包括加強行政立法關係、發展北部都會區及特區政府架構重組 等。她期待特區政府和立法會可以建立一個新型的行政立法關係，互相配合、互相監督，開創良政善治的新局面，共同解決香港當前面對的問題和困難。

立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀認為，當日的會議上，行政長官和立法會議員都言之有物，會議進行得十分順暢，可以說是非常良好的開端。對於林鄭月娥提出的三項未來工作方向，新民黨表示認同，特別希望北部都會區的發展可以加速。

立法會議員、香港工聯會會長吳秋北表示，首次會議為立法會開創了新的局面，展現了行政立法關係的新氣象。香港市民對新一屆立法會有很大期望，希望立法會議員可以「追回過去浪費掉的時間」，推進解決市民最關切的經濟和民生問題，回應市民的期待。

立法會議員、香港經民聯副主席林健鋒指出，當日是立法會議員第一次在懸掛著國徽及區徽的立法會會議廳內舉行會議，非常莊嚴，會議亦進行得順利，立法會議員都提出了具有針對性的問題。

立法會議員廖長江表示，第七屆立法會的首次會議探討的問題比以往更加聚焦，可以歸納為經濟、民生和防疫三大方面。他亦認為會議進行得很順暢，相信是一個「好的開始」。