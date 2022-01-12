港富豪霍英東家族爭產 長房兄弟為11億美元打官司

霍震宇。（中新社資料照片）

已故全國政協副主席霍英東2006年過世後，留下大批遺產及3房妻妾共13位子女，家族間的爭產案早於2012年在全國政協副主席兼前特首董建華及曾任律政司司長的梁愛詩介入調停，達成「大和解」，但長房三子霍震宇不滿長房二哥霍震寰疑隱瞞亡父在南沙發展項目中價值價值50億到70億人民幣（約7.8億到11億美元）的權益，憤而將長房長子霍震霆、次子霍震寰告上法院追討權益。

霍震寰。 （中新社資料照片）

綜合香港 01、明報、香港經濟日報報導，此案於2015年上訴成功，准許霍震宇及長房長女霍麗萍、次女霍麗娜三人重啟訴訟案，案件昨在高等法院展開為期60天審訊。據傳雙方都請星級大狀出戰，對陣爭產案。

霍震霆（右）、霍啟剛（左）。 （中新社資料照片）

本案爭議在於家族私人公司有榮有限公司持有1股的回購權，當中涉及南沙項目權益的價值，各方就權益價值未能取得共識，雙方將傳召專家作評估。

庭上披露，霍震寰2012年曾稱霍英東遺產約有113億港元（約14.5億美元），《霍英東傳》等著作提到，霍英東生前以3億港元購入南沙地皮，藉發展南沙項目重投地產界、續其地產夢，並非單純為公益。長房三子女要求按當年合約條款，向霍英東基金回購該一股，回購價約為23億，但霍震寰認為南沙項目屬慈善用途，故毋須回購該一股。

代表霍麗娜的資深大律師余若海昨先進行開案陳詞，據2006年2月富比士全球富豪排行榜，霍英東排行181，財產達37億美元（約289億港元）。

余指，根據霍震寰於2012年與前特首董建華的對話紀錄，提及霍英東遺產約有113億港元，包括資產27億、70億來自霍英東基金及離岸基金16億。霍英東亦向霍英東銘源發展有限公司注入35.2億作投資 南沙項目用，並訂明家族成員不得有任何爭議。

余引述《霍英東傳》內容指，霍英東曾受英美封殺而賤賣星光行，基於政治理由而被迫淡出香港地產市場。余指霍英東投資南沙項目，藉以重投地產市場，打造地產王國，並於96年以3億元購入南沙地皮，與內地政府簽訂合作協議。

余指出，霍震寰一方指父親投資南沙項目是為慈善，余指說法並不正確。余強調，霍英東將1股轉往霍英東基金有限公司並非屬商業交易，只屬資金安排，從沒有提及南沙項目的收益作慈善用途，亦沒有改變其建設地產王國之想法。