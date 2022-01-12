香港特首被爆出席婚宴：當時沒Omicron

香港民意研究所11日公布最新特首及司長民望，調查結果顯示，特首林鄭月娥支持率淨值較上次調查下跌6個百分點。（中新社）

大批香港 官員議員出席的「洪門宴」，已掌握到的出席人數有214人，建制派內鬥火燒到林鄭身上，民政事務局前常任祕書長楊立門，在報章撰文為「洪門宴」辯解，說除非港府明文禁止高級官員出席聚會，否則他不明白特首事後批評官員的理據何在。楊立門更指他曾出席一個婚宴，同場亦看到林鄭，質疑特首有否以身作則。

林鄭明確回應稱，楊立門提及的活動，是11月底12月初，當時疫情 控制仍然很好，她只逗留約十分鐘恭賀主人，而首宗Omicron本地感染是在12月30日晚上公布，她批評有關文章的說法武斷。

就多名港府官員出席「洪門宴」，林鄭月娥 說，14名赴宴官員中包括一名已展開退休前休假的人員，他們都要接受調查。她說尚未收到紀律調查報告，因此未能公布有何懲處，但她定會不偏不倚，嚴肅跟進。就當日派對有214名賓客，她說遠超餐廳的容量，食環署會調查餐廳是否符合D類食肆的規定，相信食環署很快公布初步調查結果。

此外，香港01報導，香港民意研究所昨天公布最新一輪特首及司長民望，調查結果顯示，行政長官林鄭月娥最新評分為33.8分，較12月中下跌兩分，其中35%人給予0分，僅兩成多受訪者給予50分或者以上。她的最新支持率為19%，下跌兩分；反對率為67%，上升4個百分點，支持率淨值為負48個百分點，較上次調查下跌6個百分點。

研究所同日公布最新限聚指數及新一輪「社區健康計畫」調查結果，僅27%受訪者滿意港府應付新冠肺炎的表現，57%人表示不滿。另有65%受訪者認為現時限聚令太緊，56%人認為不應設限。研究所於3至6日以隨機抽樣電話訪問方式，就港府民望訪問了1021名香港居民。