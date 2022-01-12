香港屯門高危 專家：應分區強檢揪隱形疫鏈

香港竹篙灣檢疫中心一保安11日初步確診，其居所屯門寶田邨第3座被圍封強測。（中新社）

香港 第五波新冠肺炎疫情 爆未停，屯門區更成為重災區。屯門愛定商場東亞大藥房老闆夫婦及其11歲兒子昨日確診或初確，其任職崇光百貨兼職售貨員的20歲女兒早前已確診，未打針的一家四口住屯門愛琴海岸8座，源頭疑涉「望月樓群組」國泰空少到該藥房買洗髮水，短短5分鐘交易已令老闆一家中招。另外一名51歲女保安員也初確，不排除是在社區感染，她居住的屯門寶田邨昨晚被圍封。

文匯報報導，衛生署指出，近日不少確診個案在屯門居住或活動，潛伏期曾在該區遊走多時，懷疑該區存在隱形傳播鏈，呼籲居民積極接受病毒檢測 ，港府即日起區內會增設8個流動採樣站，令區內合共有10個檢測點。專家指出，該區疫情嚴峻，要截斷隱形傳播鏈不能依靠市民自律強檢，港府必須主動出擊，按風險對小區進行「全民強檢」，及早揪出隱形患者。

昨日香港新增21宗確診個案，當中13宗是輸入個案，8宗與之前個案有關聯，另有最少5宗初步確診，多名患者居於屯門及曾在區內活動，懷疑區內出現隱形傳播鏈。

香港竹篙灣檢疫中心一保安11日初步確診，其居所屯門寶田邨第3座被圍封強測。（中新社）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君懷疑，東亞大藥房家庭的感染源頭是涉「望月樓」群組的44歲國泰空少，因為空少與確診父女的病毒基因排序吻合。張竹君引述，中心曾追問確診空少，對方起初無印象，後來才憶起上月27日曾到該藥房。中心其後翻看藥房的閉路電視片段，顯示空少大約逗留5分鐘購買洗髮水，藥房老闆及空少均有戴口罩，張竹君不排除是短距離的空氣傳播，或者「紙鈔都有可能傳播」。

藥房老闆11歲兒子先於3日發病，母親兩日後亦發燒，兩人均曾到訪黃金海岸商場一間診所向張思敏醫生求診，但醫生當時未安排他們接受病毒檢測。男童7日最後上課，上月31日母子倆到過沙田Outback Steakhouse和新城市廣場部分商戶，母親還到過兆麟港府大樓身份證換領中心。