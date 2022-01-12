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疫情不妙 香港小學停課 公務員在家工作 推抗疫基金5.0

香港特派員李春／香港12日電
林鄭月娥11日宣布，小學及幼稚園、幼兒中心14日或之前暫停面授課堂及校內活動，直至農曆新年假期後，中學可繼續面授課堂。（中通社資料照片）
林鄭月娥11日宣布，小學及幼稚園、幼兒中心14日或之前暫停面授課堂及校內活動，直至農曆新年假期後，中學可繼續面授課堂。（中通社資料照片）

香港認定進入第五波疫情，特首林鄭月娥11日宣布新抗疫安排，包括小學及幼稚園等暫停面授課堂，非核心抗疫部門公務員在家工作。

香港衛生防護中心公布，截至11日零時，香港新增21例陽性個案，其中20例可能屬Omicron變種。新增個案中13例屬境外移入，8例屬本地感染。

林鄭月娥宣布，小學及幼稚園、幼兒中心，14日或之前暫停面授課堂及校內活動，直至農曆年假期後，中學可繼續面授課堂。同時，容許科興疫苗接種年齡降至五歲。不屬於核心抗疫部門、適宜在家工作的公務員，已知會首長可以安排。

林鄭還宣布，會推出第五輪防疫抗疫基金，支援受防疫措施影響的行業，包括要勒令停業的處所、禁止晚市堂食（內用）的食肆，以及旅行社等，14日會公布細節。

香港新聞組／香港12日電

香港01引述消息指，當局已通知各部門首長，最快可由13日開始實施，但須輪班工作，且只限於不屬於核心抗疫人員、適宜在家工作的公務員，暫定至2月4日。

林鄭昨出席行會前被問到何時實施公務員在家工作時，回應指公務員在防疫方面需要籌備大量工作，若勉強公務員在家工作會對社會不利，不過對於不屬於核心抗疫人士、適宜在家工作的公務員，已經知會部門首長可作安排。

另據大公報報導，港府因應疫情反彈，收緊社交距離措施，關閉處所和晚市禁堂食，衝擊多個行業。林鄭昨日宣布，推出第五輪防疫抗疫基金，支援受疫情影響的行業，14日公布詳情。

林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，第五輪防疫抗疫基金包括兩部分，一部分是以直接受收緊措施影響的處所為援助對象，包括須關閉的處所和被禁晚市堂食的食肆；另一部分是以疫情至今仍處於冰封狀態的行業為對象，例如旅行社。

她表示，發放方法將以第四輪為藍本，例如食肆以樓面面積分級，美容院以美容師數目分級。基金現結餘仍有約40多億港元（逾5.1億美元），足以推出第五輪防疫抗疫基金。

香港 防疫 疫情

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