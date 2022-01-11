香港容不下「六四」 民運人士紐約籌設紀念館

香港的「六四紀念館」被強行關閉。（中央社資料照片）

香港 「六四 紀念館」關閉後，眾多「六四」民運相關人士正在籌備於紐約建立「六四大屠殺紀念館」，召集人王丹表示，中共 試圖讓「六四」被人遺忘，籌設紀念館是希望堅守歷史記憶。

中央社報導，六四民運領袖、「六四大屠殺紀念館」籌備委員會召集人與部分成員昨天在美國舉行線上記者會。

王丹在會上宣讀倡議書表示，不久前香港的六四紀念館被強行關閉，所有有關1989年六四事件的書籍在香港的圖書館下架、勇敢站出來紀念六四的人被逮捕判刑，目前「中共正在採取一切手段，試圖讓那一段歷史，在時間的長河中被人遺忘。」

倡議書表示，既然中共當局用強行關閉香港「六四紀念館」的方式，試圖讓血寫的歷史在時間流逝中被淡忘，「我們的使命，就是在海外重建『六四紀念館』，讓我們能夠堅守歷史記憶，不要忘記那些為追求民主付出生命代價的人。」

據報導，王丹表示，六四大屠殺紀念館計畫在紐約這個人群流動最頻繁的國際大都市成立，目前「六四大屠殺紀念館籌備委員會」已經得到美國在地非政府組織的支持，今年6月4日，預計在華盛頓特區舉辦一場六四特展，作為籌建紀念館的先聲。

之後籌委會希望募集50萬美元資金，在紐約以租用的方式擇地正式開辦六四大屠殺紀念館；最後希望公開募集到150至200萬美元資金，可在紐約購買場地，讓六四大屠殺紀念館永久存在。

王丹在記者會上說，「香港已經沒有悼念六四的空間了」，這也是計畫在紐約籌設六四大屠殺紀念館的原因之一。目前這項計畫得到民運界廣泛支持，已有部分捐款。希望兩、三年內，紀念館可以順利建立，他個人希望，紀念館能在2024年、即六四事件35周年時正式開幕。

報導稱，同是紀念館籌備委員會成員金岩說，他在美國對中國留學生作過調查，「10個有七個不知道（六四）」，10人中有三人知道，但知道的是共產黨宣傳內容，認為六四是「暴動」，而100人中才有一個對六四有正確的認識。

金岩說，「共產黨就是要把罪惡的一面掩蓋」，但「我們要揭露出來讓大家知道真相，讓後代知道當年發生什麼事情」。