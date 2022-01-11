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港確診個案增 檢疫中心爆滿 「疫監」縮至14天

香港新聞組／香港11日電
竹篙灣檢疫中心。（取材自臉書）
竹篙灣檢疫中心。（取材自臉書）

香港近日出現多個新冠感染群組，確診案例增，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱檢疫中心「幾乎無位」。港府諮詢專家顧問團後決定，「疫監」縮至14天，加上7天居家隔離。

明報報導，兩名政府專家顧問港大微生物學系講座教授袁國勇、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，昨早分別在商台及港台節目指出，近日密切接觸者增加，檢疫設施緊張，因應Omicron的潛伏期較短，已建議港府縮短21日檢疫期，改為隔離14天加7天家居監察。

根據衛生防護中心資料，截至昨早9時，竹篙灣檢疫中心3416個單位中，有2443人正使用1890個單位，連同其餘3間用作檢疫中心的酒店，僅餘907個單位可即時使用。但張竹君昨午在疫情記者會提到，據檢疫中心負責人稱，昨早仍有800多人等候送往檢疫，形容「幾乎無位」。

據報導，張竹君表示，近期隨著本土檢測陽性個案大增，連帶入住檢疫中心的密切接觸者人數急升，對檢疫設施容量構成很大壓力，考慮到Omicron潛伏期較短，不論輸入及本土個案大多在14日內發病，很多短至兩至三日，故諮詢港府專家顧問後，決定縮短本土感染個案密切接觸者的檢疫期。

新安排由昨日公布的個案，涉及Omicron的陽性檢測本土感染個案，由與個案最後接觸日起計，相關密切接觸者由現時21天強制檢疫，縮短為在中心檢疫14天，其後回家自我監察7天，其間可外出，並須在第19天到社區檢測中心檢測。她指衛生防護中心轄下科學委員會早前已建議類似安排，讓已接種新冠疫苗的密切接觸者，抽血及檢測呈陰性後可作「14+7」；現時因應Omicron情况，新安排下不再要求檢疫者再抽血或已打針。

報導稱，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，並非全部個案在14天內病發，廣州已有個案在14天後病發，故仍有可能「走漏」個案。他建議當局加密檢測，要求檢疫者在第14及第16天再檢測，確保該人陰性才回家，並應告誡檢疫者避免到人多地方，可考慮將需要避免的活動加入強檢令，增加檢疫者依從性。

檢測 Omicron 疫情

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