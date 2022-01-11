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港疫情爆不停 空姐傳33人 群組驚現6代傳播

香港新聞組／香港11日電
Omicron疫情愈演愈烈，香港民眾積極接種疫苗。（中新社）
Omicron疫情愈演愈烈，香港民眾積極接種疫苗。（中新社）

香港的Omicron變種病毒疫情愈演愈烈，昨日新增24宗新冠肺炎確診個案，空姐群組繼續擴大，驚現六代傳播，累計增至34人中招，包括28人確診和六人初步確診。該群組六宗初確個案中，一人是在北角國都廣場的中信證券工作染疫，其餘均涉及家庭群組。

大公報報導，空姐群組中與外傭相關的確診者持續增加，新增初步確診者為早前確診44歲印傭的32歲女家人，同住於將軍澳安寧花園，在中環置地廣場Dior做男裝售貨員，本月3日到東港城購物。該群組累計增至34人中招，換言之染疫空姐直接或間接傳染至少33人。

據報導，中信證券多一名52歲男職員中招，他沒有接種疫苗，入住檢疫中心前曾自行到沙田帝逸酒店隔離，同時段入住者要強制檢測。另一位則是探訪過中信證券兩染疫職員的71歲女退休人士的16歲女家人，涉第六代傳播，她已打兩針復必泰，就讀於嘉諾撒聖方濟各書院，潛伏期曾去過天后補習，及在北角和富薈美食廣場用膳。

報導稱，暫時被界定為源頭不明的20歲銅鑼灣崇光百貨女兼職售貨員昨確診，與家人同住愛琴海岸8座。她的父親昨日亦初步確診，另外兩名家人亦出現病徵。該父親元旦已發燒及咳嗽，較8日發病的女兒早，入住檢疫中心前幾乎每日三餐都到愛定商場「都城餐廳」用膳，上月27日至昨日曾到屯門愛定商場的人，要強制檢測。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，初確父親主要逗留在他經營的屯門愛定商場「東亞大藥房」，44歲空少上月27日，即與其父用膳當日亦曾到該藥房購物，懷疑與「望月樓」群組相關，需待全基因分析以確定兩者是否有關聯。

另外，百人宴賓客名單由192人增至214人，出席者增至兩人確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當中104名在當晚9時30分後仍在場的人士已送往檢疫。對於出席者名單較早前多出一成，她指經過呼籲後，有赴宴者自行聯絡或致電，但亦不排除仍有「漏網之魚」，坦言會場門口及室內無閉路電視，難以翻查追蹤，強調如有人誤報及隱瞞資訊，港府將會追究。

證券 檢測 方濟各

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