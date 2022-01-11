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百人宴影響…港新立法會首次大會 料至少19議員缺席

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港20名立法會議員出席港區人大代表洪為民的百人生日宴，其中4人仍留在檢疫中心，另外16人獲解除強制檢疫令。明天是新一屆立法會首次舉行大會，立法會主席梁君彥呼籲16名議員別出席議會，目前已知15人昨日已表明不會或傾向不會出席。

梁君彥昨天表示，強烈勸喻曾出席生日宴、但在已解除檢疫令的16名立法會議員，盡量留在家中避免外出。他說，暫時目標是立法會周三如常開會，又指要考驗他們的政治智慧，最終由議員自行決定。綜合香港媒體報導，民建聯、新民黨隨後都發聲明表示，該黨議員不會出席明天大會，僅何君堯回覆媒體查詢稱考慮中。因此，新一屆立法會首次舉行大會至少有19名議員缺席。

大批官員出席「洪門宴」，目前警務處長蕭澤頤、民政事務局副局長陳積志等部分官員已獲取消強制檢疫令。蕭澤頤和陳積志稱已恢復正常工作。但港府說，為慎重起見，已被解除檢疫令的11名官員須用自假在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班。香港特首林鄭月娥說，已指示特首辦主任陳國基及公務員事務局長聶德權，徹查一眾高官參加洪為民生日宴的細節，了解是否有人違反紀律。

身任政協常委的唐英年發聲明說，全力支持特首依法辦事，「嚴肅跟進灣仔生日派對事件」；他同時要求港府，檢視及堵塞所有可能出現的漏洞。

香港行政會議成員葉劉淑儀說，當局應調查所有出席生日會的官員、公務員，包括有否戴口罩、逗留時間、是否遵守所有防疫規定。但建制派人士和媒體開始停止批評「洪門宴」，把砲火轉向早前染疫的國泰空姐。香港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷說，留意到涉事官員已道歉，引發新一波疫情是獲豁免檢疫的國泰機艙服務員，認為港府不能視而不見，必須採取行動。

另有涉出席者稱，對討論「洪門宴」感到厭煩，又指控有媒體散播仇恨言論。

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