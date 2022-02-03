模型手藝人 微縮香港舊時光 七層公屋、冰室…勾起回憶

香港微縮模型手藝人黎熾明（左）和陳慧姬在香港的工作室中。 （新華社）

香港 微縮模型手藝人黎熾明和搭檔陳慧姬入行十多年，製作出不少有香港特色的微縮模型：七層公屋、荔園、涼茶鋪、冰室、髮廊、戲院等，對香港的記憶，都隱藏在這些微縮模型中，他們覺得這樣市民才有認同感。

像黎熾明這樣的全職手藝人，香港只有不到20位，他們大多靠自學。

新華社報導，2007年，在香港微型藝術會工作的陳慧姬在網站上看到一個帶有旋轉樓梯的建築模型，模型製作者是黎熾明。正逢香港微型藝術會籌辦微縮模型展覽，陳慧姬隨即發電子郵件給黎熾明，邀他參展。

黎熾明接受了邀請。他已從事建築模型行業十餘年，卻是第一次接觸微縮模型。與一般建築模型不同，微縮模型更重視作品細節。白天他忙於本職工作，晚上便在公司工廠裡趕製作品。

兩個月內，黎熾明用膠板等材料製作出第一件微縮模型「和昌大押」，如期交給陳慧姬。「和昌大押」的原型唐樓建築位於香港灣仔，已有超過100年歷史。

陳慧姬更早入行。2003年從事會計工作的她已是一名兼職微縮模型手藝人，忙於開班教學。2017年，兩人再次相遇，決定合辦工作室。 這是香港微縮模型手藝人黎熾明和陳慧姬的微縮模型作品。 （新華社）

工作室成立初期資金不足，他們咬牙賣掉十件微縮模型。為了維持日常開支，他們一邊教學一邊製作新作品。

剛入行時，同一件微縮模型，陳慧姬要製作五、六遍才滿意，技術嫻熟後只需兩三遍。模型的微縮比例依展覽或客戶要求而定，最小的食物模型僅有指甲般大小，最大的微縮模型有數米高。

據報導，黎熾明和著名演員劉德華面對面交談過4次。劉德華找他定做5件大型微縮模型，有4.5米高的中環國際金融中心大樓、6米長的青馬大橋。

回顧十幾年的手藝人生涯，他們會用一個「趕」字來形容。

2020年2月，「惜於微時—香港故事縮影展 」在尖沙咀1881公館舉行，兩人製作的21件微縮模型展出，其中9件作品是在兩個月內趕出來的。還有一次，一位展覽負責人要求5天內交作品，黎熾明在工作室裡擺了一張摺疊床，最辛苦時，每天只能睡一兩個小時。

工作室位於九龍一棟工業大廈的二樓，約有100平方米。推開大門，微縮模型占了工作室一半空間，一張兩米多長的工作台擺放在右側。左側角落，幾件微縮模型後面，是黎熾明的辦公桌。

現實不允許他們慢下來。黎熾明和陳慧姬商量，製作出三、四件相同的作品，借出展覽或者賣掉幾個，可以獲得收入。 香港微縮模型手藝人黎熾明在香港的工作室展示他的作品。 （新華社）

黎熾明決定做第三件「和昌大押」微縮模型，前兩件已賣出。他還有三樣作品，冰室、涼茶鋪、髮廊，每樣作品大概有相同的五件。陳慧姬一般會製作15件同樣的微縮食物模型，最小的微縮模型也需要花費兩三個小時。

其實，手藝人們不喜歡做同樣的作品，但這種複製是為了生活。

每天早上7點公共廚房開門，負責一家人飯菜的媽媽們便衝出房門，搶占廚房的一席之地，她們一邊烹飪一邊聊家常。這是20世紀五、六十年代香港最早一批公屋——「七層公屋」裡的生活場景。 這是香港微縮模型手藝人黎熾明和陳慧姬的微縮模型作品。 （新華社）

黎熾明的童年就在這樣的環境中度過。後來，公屋拆掉了，全家人從筲箕灣搬到銅鑼灣，卻見不到那樣的畫面了。 這是香港微縮模型手藝人黎熾明和陳慧姬的微縮模型作品。 （新華社）

他製作過一件地下城的微縮模型，作品靈感就源於「七層公屋」。

兩年前，因兒時家境普通而少去遊樂場的黎熾明，製作了一件微縮模型「童夢中的遊樂場」。通電後，「遊樂場」內燈光閃爍，摩天輪和旋轉木馬轉動了。

老人是微縮模型展覽的常客，還有老人坐著輪椅，拄著拐杖來看展。他們停留在一件件微縮模型前，欣喜地說：「這就是我們以前生活過的地方！」

「趁著現在還有能力，盡量多做點，多保留點回憶。」黎熾明指著頭頂的白髮說。也許等到視力模糊、雙手顫抖的那一天，他們才會離開這一行吧。